Yunus Emre Enstitüsü, Meksikalı müzikseverleri Türkçe konserde bir araya getirdi

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlediği konserde Meksikalı sanatçılar eşliğinde Türkçe şarkılar ve Yunus Emre ilahileri seslendirildi.

Enstitü, 2021'nin "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi nedeniyle dünyanın farklı yerlerinde düzenlediği etkinliklerin bir yenisini çok sayıda Meksikalı müzikseverin katılımıyla Angela Peralta Konser Salonu'nda gerçekleştirdi.

Türkiye'yi kültürel diplomasi alanında temsil eden YEE'nin Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlediği "Yunus'un Nefesi Meksika'da" konserine Meksikalıların ilgisi büyük oldu.

Meksikalı müzisyenlerin 15 eseri Türkçe ve İspanyolca seslendirdiği konsere video konferans aracılığıyla katılan Türk sanatçılar da şarkılarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konserde, Meksikalı sanatçılar, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Orhan Gencebay, Haluk Levent, Tarkan, Candan Erçetin, Barış Manço ve Şükriye Tutkun'un eserlerini Meksikalı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Meksikalı müzisyen Lubella Gauna, Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğini kemanıyla yorumladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, alandakilere video konferansla mesaj yolladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konserdeki katılımcılara video konferans yoluyla mesaj göndererek organizasyona emek ve destek verenlere teşekkür etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının sevgi ve selamlarını alandakilerle paylaştı.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olması sebebiyle 2021'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Yunus Emre ve Türkçe yılı" ilan edildiğine vurgu yapan Ersoy, Yunus Emre'nin sevgi ve hoşgörü üzerine kurulu olan felsefesini tüm dünyada duyurmak üzere harekete geçtiklerini söyledi.

Ersoy, mesajında Yunus Emre'den sözler paylaşarak devam ettiği konuşmasında, "Yunus, bizlere 72 millete bir gözle bakmayı öğütler. Yani bütün insanlığa ön yargısız, ayrımsız, ötekileştirmeden bakmak gerektiğini anlatır. Bunun yolunu ise 'Yaratılanı hoş gördük, Yaradan'dan ötürü' diyerek bizlere gösterir." dedi.

Ersoy, Meksikalı yetkililere, halkına ve sanatçılara teşekkür ederek, sözlerini Yunus Emre'den dörtlük okuyarak tamamladı.

"Yunus Emre Enstitüsü ekibi burada çok güzel işler yaptı"

Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez, konsere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe Meksikalı müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Söylemez, Meksika'da, Yunus Emre Enstitüsü Türk Merkezini kuracaklarını belirterek, "Öncelikle çok heyecanlı olduğumuzu söylemek isterim. Tabii açılış yapmadan önce insanları bir araya getirecek ve heyecanlandıracak bir faaliyet yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

Türk müziğini, Meksika sokak sanatçılarıyla birlikte Meksiko'nun en çok bilinen alanında icra ettiklerini dile getiren Söylemez, "Yunus Emre Enstitüsü ekibi burada çok güzel işler yaptı. Müthiş bir katılım oldu. Hava harikaydı, performanslar süperdi. Çok güzel bir etkinlik oldu." dedi.

"Bu konser beklentilerimizin çok ötesinde harika oldu"

Meksika Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Salih Gültekin de Meksika'da ilk faaliyetlerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını anlatarak, çok renkli bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Katılımcılardan konser sonu muhteşem tepkiler aldıklarını kaydeden Gültekin, "Meksikalı sanatçılar Türk şarkıları söyledi, Türk sanatçılardan da Meksika eserlerini seslendirenler oldu. Bu konser beklentilerimizin çok ötesinde ve harika oldu." şeklinde konuştu.

Yunus Emre Enstitüsünü temsilen etkinlikte konuşan Yunus Emre Enstitüsü Denetleme Kurulu üyesi, 24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, programa katılmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Meksikalı müzikseverlere konsere gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

AA muhabirine konuşan Meksikalı genç müzisyenler de kendilerine sunulan konser fırsatı nedeniyle YEE'ye ve Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirtti.

"Bana unutulmaz bir heyecan yaşattı"

Müzisyen Alejandra Nefertiti Ramon Franco, böyle anlamlı bir etkinliğe katılmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Bana muhteşem bir deneyim sağlamasının yanı sıra unutulmaz bir heyecan yaşattı." diye konuştu.

Kemanıyla Diriliş Ertuğrul dizisi müziğini seslendiren Meksikalı müzisyen Lubella Gauna, Türk müziğinin Meksika'da tanınmasının kendisini mutlu ettiğine dikkati çekerek, "Dinlemekten büyük keyif aldığım Ertuğrul dizisinin müziğini çalmaktan ötürü çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir konser oldu." ifadesini kullandı.

Müzisyen Cleila Jania da Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği sayesinde bu konserde şarkı söyleme imkanı bulduğunu belirterek, "Seslendirdiğim şarkıyı çok sevdim. Bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Bir katılımcıya çekilişle Meksika-İstanbul gidiş dönüş bileti

Konser sonunda, Türk Hava Yolları tarafından çekilişle bir kişiye Meksika-İstanbul gidiş-dönüş bileti hediye edildi. Ayrıca Türk kültürünü anlatan hediyelerin de takdim edildiği konserde, 15 kişi de kurayla 1 aylık hızlandırılmış çevrim içi Türkçe kursuna katılmaya hak kazandı.

Konsere çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve Türkiye'nin Meksika'da bulanan kurumsal yöneticileri katıldı.