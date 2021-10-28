Yunak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

YUNAK, KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Meydanındaki törende Atatürk Anıtına Yunak Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören, Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam etti.

Yunak Kaymakamlığınca düzenlenen yürüyüş, Hükümet Konağı önünde başlayıp Kent Meydanı'nı takiben Belediye Başkanlığı bahçesinde son buldu.

Güzergah boyunca renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte, 100 metre uzunluktaki Türk bayrağı büyük alkış aldı. İş yerlerinden Türk bayrakları sallayarak korteji selamlayan vatandaşlar, yürüyüşe katılanları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Törenin ardından Yunak Anadolu Lise öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Etkinliğe Kaymakam İbrahim İşleyen'nin yanı sıra Belediye Başkanı Ali Konak, Başkan Yardımcıları Bekir Coşkun, Hacı Erşan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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