Yunak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

AA / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel
Yunak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Konya'nın Yunak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

YUNAK, KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Meydanındaki törende Atatürk Anıtına Yunak Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören, Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam etti.

Yunak Kaymakamlığınca düzenlenen yürüyüş, Hükümet Konağı önünde başlayıp Kent Meydanı'nı takiben Belediye Başkanlığı bahçesinde son buldu.

Güzergah boyunca renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte, 100 metre uzunluktaki Türk bayrağı büyük alkış aldı. İş yerlerinden Türk bayrakları sallayarak korteji selamlayan vatandaşlar, yürüyüşe katılanları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Törenin ardından Yunak Anadolu Lise öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Etkinliğe Kaymakam İbrahim İşleyen'nin yanı sıra Belediye Başkanı Ali Konak, Başkan Yardımcıları Bekir Coşkun, Hacı Erşan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

???????

Yunak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Yunak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Yunak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

AA / Abdulkadir Uysal - Son Dakika Haberleri
Belediyeden 'köpeklerin diri diri gömüldüğü' iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük

Belediyeden "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük

 Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

 Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title