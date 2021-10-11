Yozgat'ta husumetlisini bıçaklayan cinayet şüphelisi Ankara'da yakalandı (2) - Haberler
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Yozgat'ta husumetlisini bıçaklayan cinayet şüphelisi Ankara'da yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel
Yozgat'ta husumetlisini bıçaklayan cinayet şüphelisi Ankara'da yakalandı (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDIYılmaz Kırdemir'in (32) cinayetiyle ilgili yakalanan İsmail İbiş (56) ile Yozgat'tan Ankara'ya kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö., polis ekiplerince adliyeye getirildi.

ANKARA (DHA) - CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Yılmaz Kırdemir'in (32) cinayetiyle ilgili yakalanan İsmail İbiş (56) ile Yozgat'tan Ankara'ya kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö., polis ekiplerince adliyeye getirildi. İ.Ö., savcılık sorgusunun ardından serbest  bırakılırken İsmail İbiş, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,


Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Son Dakika Haberleri
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