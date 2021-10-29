Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

SARAYKENT, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ve Saraykent ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Sorgun İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Halil İbrahim Kazar, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

Tören, öğrenciler tarafından okunan şiirler, türküler ve oratoryo ile sona erdi.

?????- Saraykent

Saraykent ilçesinde Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Kaymakam Ali Açıkgöz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

Açıkgöz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın Cumhuriyetle taçlanması için mücadele veren milli mücadele kahramanlarımızı hayırla yad ediyorum." dedi.

Törende ilçe okullarında görevli öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı şiir, oratoryo ile Saraykent Marziye İbrahim Ertek Okulu'nda 120 öğrenciyle yapılan ay yıldız koreografisi izlendi.

Öte yandan Sarıkaya Mehmet Akif Ersoy ilk ve ortaokulu Türkçe öğretmeni Bayram Çiftçi ve öğrencileri de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılına özel kısa film çekti.

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