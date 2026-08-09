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Minibüs sürücüsüne dehşeti yaşattılar! Güpegündüz eşkıyalık

Minibüs sürücüsüne dehşeti yaşattılar! Güpegündüz eşkıyalık Haber Videosunu İzle
Minibüs sürücüsüne dehşeti yaşattılar! Güpegündüz eşkıyalık
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Adıyaman'da iki şahıs, yol verme meselesi yüzünden minibüs sürücüsü Mehmet A.'yı durdurup defalarca yumruklayarak darp etti. Özür dilemesine rağmen hakaret ve küfürlere maruz kalan sürücü, darp raporu alıp şikayetçi oldu.

  • Adıyaman'da iki şahıs, yol verme meselesi yüzünden durdurdukları minibüs sürücüsü Mehmet A.'yı defalarca yumruklayarak darp etti.
  • Saldırı anları araç kamerasına yansıdı; Mehmet A. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde darp raporu aldı ve şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.
  • Olayı gerçekleştiren ve kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adıyaman'da, iki şahıs yol verme meselesi yüzünden durdurdukları minibüs sürücüsünü defalarca yumruklayarak darp etti. Küfür, hakaret ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar araç kamerasına yansıdı.

BİR ANDA SALDIRIYA UĞRADI

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Adıyaman Otogarı yakınlarında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Mehmet A.'yı kimliği belirsiz 2 şahıs durdurdu. Yol verme meselesi yüzünden durdurulduğu iddia edilen Mehmet A., şahıslar tarafından bir anda saldırıya uğradı. 

ÖLÜM KORKUSUYLA KARŞILIK VERMEDİ

Defalarca yumruklanan Mehmet A., özür dilemesine rağmen hem hakaretlere, hem küfürlere hem de yumruklara maruz kaldı. Defalarca yumruklanan Mehmet A., ölüm korkusuyla şahıslara karşılık vermeden özürler dileyerek olay yerinden uzaklaştı. 

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yaşanan şiddet anları aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Mehmet A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek burada darp raporu aldı. Mehmet A., daha sonra polis merkezine giderek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayı gerçekleştiren ve daha sonra kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarızdbchjvhw7:

savunmasız şahısa yüklenmek delikanlılık değildir.alkolü fazla kaçırmışlar malum şahıslar.

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Haber Yorumlarımehmet yıkılkan yıkılkan:

yazık yazık insan olun insan bu ne öfke

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