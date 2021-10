You dizisi ilk olarak 9 Eylül 2018'de ABD'deki Lifetime kanalında, uluslararası olarak 26 Aralık 2018'de Netflix'te yayımlandı ve daha sonra büyük beğeni toplayarak tüm dünyada büyük ilgi gördü. Özellikle sosyal medyada gündem haline gelen You dizisi hakkında You Netflix dizisi konusu nedir? You Netflix dizisi oyunucuları kimlerdir? "You" Netflix dizisi 3. sezon ne zaman? soruları ile araştırma yapılıyor. Peki, You Netflix dizisi konusu nedir? You Netflix dizisi oyunucuları kimlerdir? "You" Netflix dizisi 3. sezon ne zaman? You, 1. ve 2 sezon konusu neydi. You dizisi 3. sezon konusu nedir? You nasıl izlenir? İşte detaylar...

YOU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tehlikeli bir cazibeye sahip, ileri derecede obsesif genç bir adam, takıntı hâline getirdiği kişilerin yaşamlarına girmek için sınırları zorlar.

You, Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından geliştirilen Amerikan psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisidir. Caroline Kepnes'in 2014'te yayımlanan romanından uyarlanarak yapılan dizide, New York'ta yaşayan Joe Goldberg (Penn Badgley) isimli bir kitapçının, dükkanına gelen Guinevere Beck'e (Elizabeth Lail) aşık oluşu ve ona takıntılı hale gelişi anlatılıyor.

Dizi ilk olarak 9 Eylül 2018'de ABD'deki Lifetime kanalında, uluslararası olarak 26 Aralık 2018'de Netflix'te yayımlandı. İkinci sezonu 26 Aralık 2019 tarihinde çıkan dizinin üçüncü sezon çekimleri sürmektedir.

YOU DİZİSİ 3. SEZON KONUSU NEDİR?

Artık evli ve küçük bir bebek sahibi olan Love ve Joe, Madre Linda adlı zengin bir muhitte normal bir yaşam kurmaya çalışır. Ama huylu huyundan vazgeçmez.

You Dizisi 3. Sezon 1. Bölüm Konusu:

Doğumhanede yaşanan sürprizin ardından, yeni doğan bebeğiyle bağ kurmakta zorlanan taze baba Joe yeni birinden hoşlanma konusunda ise hiç sorun yaşamaz.

You Dizisi 3. Sezon 2. Bölüm Konusu:

Joe ve Love çift terapisini dener, ancak sorunlarını çözmek için terapi yeterli olmayabilir. Üstelik ortadan kaldırmaları gereken tek şey aralarındaki sürtüşme değildir.

You Dizisi 3. Sezon 3. Bölüm Konusu:

Komşularına medyanın gösterdiği yoğun ilgi Love'ı endişelendirir. Ailede baş gösteren ağır bir hastalık, hem Joe'ya geçmişi hatırlatır hem de daha kötü sonuçlar doğurur.

You Dizisi 3. Sezon 4. Bölüm Konusu:

Love'ın fevri bir misillemesi, onu ve Joe'yu çıkmaza sokar. Joe her zamankinden farklı bir çıkış yolu bulmaya çalışsa da bunun çok zor olduğunu anlar.

You Dizisi 3. Sezon 5. Bölüm Konusu:

Joe gönülsüzce mahalledeki diğer aile babalarıyla av gezisine gider. Bu sırada Love, Theo ile aralarında filizlenen ilişkiyi kontrol etmeye çalışır.

You Dizisi 3. Sezon 6. Bölüm Konusu:

Annesi yeni bir girişim başlatırken Love da olası bir büyük değişiklik konusunda giderek daha fazla endişelenir. Joe önemli bir aydınlanma yaşar.

You Dizisi 3. Sezon 7. Bölüm Konusu:

Dottie duygusal bir kargaşa yaşarken Love, Matthew'nun soruşturması hakkında istihbarat edinmeye çalışır. Joe, Marienne'in eski kocasını gözüne kestirir.

You Dizisi 3. Sezon 8. Bölüm Konusu:

Joe tüm bencilliğiyle Love'ı yaşam tarzlarını değiştirmeye zorlar, ancak işler kısa sürede sarpa sarar. Theo, Matthew'nun saplantısının ne kadar derin olduğunu keşfeder.

You Dizisi 3. Sezon 9. Bölüm Konusu:

Love uzun süre kalacak olan beklenmedik misafirleriyle ilgilenirken Joe, en çok istediği şeyi elde etmek için büyük bir adım atmaya karar verir.

You Dizisi 3. Sezon 10. Bölüm Konusu:

Yeni bir cinayet haberi mahallede yayılırken Joe, Marienne ile bir gelecek hayali kurar. Ancak Love'ın gazabı, cehennem azabından beter olacaktır.

YOU DİZİSİ 2. SEZON KONUSU NEYDİ?

Will Bettelheim ile tanışın. O, alıştığınız Joe'dan çok farklı. Aşka tövbe eden Will, Los Angeles'ta yeni. Ama aynı cinayet gibi aşk da bir gün sizi buluverir.

You Dizisi 2. Sezon 1. Bölüm Konusu:



Artık Will adını kullanan Joe, dünya üzerindeki kişisel cehennemi olan Los Angeles'a gelir. Doğru yolda kalmaya çalışsa da geçmişi onu tam olarak rahat bırakmaz.



You Dizisi 2. Sezon 2. Bölüm Konusu:



Joe, Will Bettelheim'ın da kusursuz olmadığını anlar. Üstelik bunun etkileri, Joe'nun Love ile yeni kurduğu bağa sekte vurmak üzeredir.

You Dizisi 2. Sezon 3. Bölüm Konusu:



Joe, Love ile ilişkisinin platonik düzeyde kalmasına ve burnunu Ellie'nin işine sokmamaya çabalar. Ancak sonunda içgüdülerine yenik düşer.

You Dizisi 2. Sezon 4. Bölüm Konusu:



Love'ı Forty ile paylaşmaya alışmaya çalışan Joe, bir grup randevusuna hazırlıksız yakalanır. Bu sırada Ellie'ye karşı duyduğu koruyucu hisler hızla artar.

You Dizisi 2. Sezon 5. Bölüm Konusu:



Love, Joe'yu sağlıklı hafta sonu etkinliğine götürür. Joe burada Love'ın aile dinamiklerini yakından inceler. Ancak Forty'nın sürpriz konuğu nedeniyle huzuru kaçar.

You Dizisi 2. Sezon 6. Bölüm Konusu:



Joe olası bir sorunu yakından takip eder. Ancak birinin onu gizlice izlediğinden şüphelenir. Acı verici anılar, Love'ın bugün hakkında endişe yaşamasına yol açar.

You Dizisi 2. Sezon 7. Bölüm Konusu:



Joe aşk acısını bastırmak için antik tedavileri, modern teknolojiyi ve Delilah ile birlikte içmeyi dener. Ancak küçük bir hata çok ağır sonuçlara yol açabilir.

You Dizisi 2. Sezon 8. Bölüm Konusu:



Joe kaçmak istese de Forty senaryolarını bitirmeleri için ısrar eder. Forty'nin artan baskıyla başa çıkmak için seçtiği aşırı yöntemler, sinir bozucu bir geceye yol açar.

You Dizisi 2. Sezon 9. Bölüm Konusu:



Love giderek gerilen Ellie ile ilgilenir. Joe halüsinasyon dolu gecede yaşananları yeniden kurgulamaya çalışır. Ancak gerçeğe ulaşmanın kolay olmadığını anlar.

You Dizisi 2. Sezon 10. Bölüm Konusu:



Joe daima sürprizlerle dolu olmuştur. Ama Love'ın da birkaç sürprizi var. Bu sonun başlangıcı mı yoksa kandırmacanın sonu mu?

YOU DİZİSİ 1. SEZON KONUSU NEYDİ?

Çekici bir kitabevi müdürü, parlak bir yazara kafayı takar ve onunla arasındaki tüm engelleri stratejik ve sessiz biçimde kaldırmaya başlar.

You Dizisi 1. Sezon 1. Bölüm Konusu:

Kitabevi müdürü Joe lisansüstü öğrenci Beck'ten aşırı derecede hoşlanınca, tılsımlı bir ilk karşılaşma daha kötü niyetli bir şeye dönüşür.

You Dizisi 1. Sezon 2. Bölüm Konusu:

Danışmanının kendisine asılmasıyla uğraşan Beck, Joe'yu Peach'in yüksek sosyete gecesine getirir. Joe, Benji meselesini çözmeye çalışır.

You Dizisi 1. Sezon 3. Bölüm Konusu:

Beck'in seks konusundaki rahat tavırlarına ve polisle ilgili bir duruma hazırlıksız yakalanan Joe, temel bir sorunu halletmesi gerektiğini fark eder.

You Dizisi 1. Sezon 4. Bölüm Konusu:

Joe, Beck'le tuhaf bir akşamın ardından tek sır saklayanın kendisi olmadığını anlar. Peach'in Joe'ya karşı düşmanca tavırları giderek artar.

You Dizisi 1. Sezon 5. Bölüm Konusu:

Geçmişindeki bir video Annika'nın peşini bırakmaz. Joe ve Peach arasındaki gerginlik, Peach'in Beck'i önemli bir edebiyat menajeriyle tanıştırmasıyla doruğa ulaşır.

You Dizisi 1. Sezon 6. Bölüm Konusu:

Beck, göründüğünden farklı amaçlara sahip Peach'le beraber Connecticut'a gider. Onu takip eden Joe'nun eski anıları depreşir ve yeni yaralar açılır.

You Dizisi 1. Sezon 7. Bölüm Konusu:

Yaslı Beck, çareyi terapide bulur. Bu, Joe'nun da aynı şeyi farklı nedenlerle yapmasına sebep olur. Beck'in doğum günü için Joe'nun yaptığı planlar beklediği gibi gitmez.

You Dizisi 1. Sezon 8. Bölüm Konusu:

Üç ayın ardından Joe ve Beck hayatlarından memnundur. Ama bir dizi yeniden karşılaşma, Joe'nun mevcut ilişkisinde sorun yaratabilir.

You Dizisi 1. Sezon 9. Bölüm Konusu:

Beck, Candace'ın başına tam olarak ne geldiğini bulmaya kararlıdır. Ama bunu yapmak için doğrudan Joe'nun yöntemlerini kullanması gerekecektir.

You Dizisi 1. Sezon 10. Bölüm Konusu:

Beck, Candace'ın başına tam olarak ne geldiğini bulmaya kararlıdır. Ama bunu yapmak için doğrudan Joe'nun yöntemlerini kullanması gerekecektir.

YOU NETFLİX DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ana karakterler

Penn Badgley: Joe Goldberg rolünde, bir kitap dükkanı yöneticisi.

Elizabeth Lail: Guinevere Beck rolünde üniversite mezunu bir yazar adayı.

Luca Padovan: Paco rolünde, Joe'nun genç komşusu.

Zach Cherry: Ethan rolünde, Joe'nun kitap dükkanındaki iş arkadaşı.

Shay Mitchell: Peach Salinger rolünde, Beck'in en yakın arkadaşı.

Victoria Pedretti: Love Quinn rolünde.

James Scully: Forty Quinn rolünde.

Jenna Ortega: Ellie rolünde.

Ambyr Childers: Candace Stone rolünde, Joe'nun eski sevgilisi.

YOU NETFLİX DİZİSİ 3. SEZON NE ZAMAN?

You dizisinin 10 bölümden oluşan 3. sezonu Netflix platformunda yayınlandı. www.netflix.com/tr/ üzerinden You dizisini izleyebilirsiniz.

YOU DİZİSİ 3. SEZON FRAGMANI İZLE!

