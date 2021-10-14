YKS 2'NCİ EK YERLEŞTİRME DÖNEMİ BAŞLADI; 230 BİN BOŞ KONTENJAN VAR

? YKS ikinci ek yerleştirme dönemi başladı. 18 Ekim'e kadar sürecek tercih döneminin adaylar için çok önemli bir fırsat olduğunu söyleyen İAÜ Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, ' Lisans programları için barajı 180'den 170'e, önlisansta ise 150'den 140'a çekme kararı alınmıştı. İşte bu kararın uygulandığı tercih dönemine girildi. YÖK kılavuzu yayımladı, 230 bin boş kontenjan var. Adaylar, rehber öğretmeniyle görüşüp, üniversite ve bölümleri iyi inceleyip tercih yapsın' dedi.

Bugün başlayan YKS 2'nci ek yerleştirme dönemine ilişkin adaylara önerilerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, 'Pandemi nedeniyle öğrenciler bu yıl farklı bir üniversiteye hazırlık sürecinden geçti. Okullarından, kurslardan uzak bir şekilde sınava çalıştılar. Önceki yıllarla kıyasladığımızda biraz daha zor bir matematik testinin de etkisiyle farklı puanlar, başarı sıraları geldi. Arkadaşlar ağustos ayında tercihlerini yaptı ve üniversitelere yerleşti' diye konuştu.

Kutlu, 'Bu yıl tercih yapma hakkına sahip daha az aday vardı. Bu da yerleştirme sonuçlarına yansıdı. Ondan sonra ek tercihler yapıldı ve üniversitelere yerleştirme süreci tamamlandı. Ancak YÖK 'bu sene tercih yapma hakkına sahip aday sayısında gözle görülür bir azalma var ve tedbir alınabilir' açıklaması yaptı. Nitekim cumhurbaşkanlığının da önerisiyle ilave ek tercih yapılmasına yönelik karar alındı? ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EK TERCİHLER CİDDİ BİR FIRSAT

Birçok adayın tercih yapabileceğini aktaran Kutlu, 'İkinci ek yerleştirmede lisans programları için barajı 180'den 170'e, önlisansta ise 150'den 140'a çekme kararı alındı. İşte bu kararın uygulandığı tercih dönemine girildi. Bugün başlayan ikinci ek tercih dönemi 18 Ekim Pazartesi akşamı sona erecek. Birçok aday şimdi tercih yapma hakkına sahip. Arkadaşlarımız için çok ciddi bir fırsat doğdu, tercih yaparak 4 yıllık veya 2 yıllık bir programa yerleşebilir' dedi.

230 BİN BOŞ KONTENJAN VAR

Şu anda Türkiye genelinde 230 bin boş kontenjan olduğuna dikkat çeken Sebahattin Kutlu, 'Ciddi bir rakam bu arkadaşlarımız bu fırsattan yararlanabilir. Hukuk, tıp gibi programlar için yine başarı sıralaması şartı devam ediyor. Dil puanıyla öğrenci alan öğretmenlik programındaki adaylar tercih yapabilir' diye konuştu.

TABAN PUANA DİKKAT EDİN

ÖSYM kılavuzu bu sabah yayınladığını söyleyen Kutlu, 'Adaylar kılavuzu doğru bir şekilde incelesin. Orada yeni hesaplanmış ve yayınlanmış. Puanımızın tuttuğu veya eşit olduğu bölümleri tercih edeceğiz. Aldığınız puanın 5 puanı üstü yazsanız, gelmez. Zaten onu tercih edemiyoruz, istediğimiz bölümde taban puan oluşmuşsa, yazdığımız yere puanımızın tutması lazım. Bazı bölümler ilk ve ek yerleştirmede zaten dolmamıştır, dolayısıyla taban puan oluşmamıştır. O zaman barajı geçen tüm adaylar tercih yapabilir' ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELERİ ZİYARET EDİN, BÖLÜMLERİ İNCELEYİN

Adayların hemen rehberlik uzmanıyla bir araya gelmesini öneren Kutlu, 'Yazmak istedikleri üniversiteleri ziyaret etsin, bölümleri incelesin. İlk yerleştirmede 2,5 milyon aday 900 bin kontenjan için tercih yaptı. Şu anda da 230 bin gibi ciddi boş kontenjan var. Adaylar, kılavuzu doğru inceleyip, doğru bilgi alırsa gerçekten isteyerek okuyabilecekleri, girebilecekleri bölümler olacaktır' dedi.

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

Daha önce bir bölüme ilk veya ek yerleştirmeyle yerleşmiş adayların kaydolsa da olmasa da tercih yapamayacağını söyleyen Kutlu, 'Eğer hiç tercih yapmadıysa veya tercih yapıp yerleştirilmediysem ya da özel yetenek sınavıyla yerleştiysem ikinci ek yerleştirmede tercih yapabilirim. Hemen hemen her bölümde boşluk var önemli olan kendileriyle uyumlu olan, severek yapacakları programı seçmeleridir. Seçtikleri meslekleri bir ömür yapacaklar. Üniversite olarak 2 bin boş kontenjanımız bulunuyor. Birçok bölümümüzde bir, iki kişilik yerimiz var. Adaylar kılavuzu iyi inceleyip, araştırıp tercih yapsın' diye konuştu.