Yeniden Sinematek'te

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi bu ayki "Yeniden Sinematek" gösterimlerinde "Zamanın İzleri" temasıyla David Lynch, Ingmar Bergman, Doris Dörrie, Florian Zeller gibi usta yönetmenlerin filmlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Unutulmaz filmler, pazar akşamları İzmir Sanat'ta ücretsiz olarak gösterilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi "Yeniden Sinematek" ile sinemanın kült filmlerini İzmirli sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Ekim ayında "Zamanın İzleri" temasıyla sinema tarihine damga vurmuş dört filmi izleyiciye sunacak. Cuma günleri 20. 00'de yapılan Yeniden Sinematek gösterimleri, pazar günleri saat 19. 00'a alındı. Gösterimler Kültürpark İzmir Sanat'ta ücretsiz sunulacak.

Yeni gününde, yeni saatinde

Yeniden Sinematek gösterimleri 10 Ekim Pazar 19. 00'da En İyi Erkek Oyuncu Dalında Oscar'a aday olan David Lynch imzalı "The Straight Story (Straight'in Hikayesi)" filmiyle başlıyor. John Roach ve Mary Sweeney'in senaryosunu paylaştığı film, 73 yaşındaki bir adamın 510 kilometre yolu çim biçme makinesi ile gitmesini ve yolda yaşadıklarını anlatıyor. 1999 yılı ABD, Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı filmin müziğini Angelo Badalamenti üstleniyor. Dram ve biyografi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Jane Galloway Heitz yer alıyor.

Sinema tarihinin başyapıtlarından

Yönetmenliğini ve senaryosunu Ingmar Bergman'ın üstlendiği, orijinal adıyla "Wild Strawberries (Yaban Çilekleri)", bir fizik profesörünün başına gelenleri konu alarak varoluşsal sorunları irdeliyor. İsveç topraklarından çıkan, sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan Ingmar Bergman'ın başyapıtlarından biri olan filmde Victor Sjöström, Ingrid Thulin, Bibi Andersson, Gunnar Björnstrand gibi oyuncular yer alıyor. 1957 İsveç yapımı filmin müziği Erik Nordgren ve Göte Loven'e ait. 1958 Berlin En İyi Film Fibresci Ödülü, 1958 Venedik Pasinetti Ödülü, 1960 Altın Küre Yabancı Dilde En İyi Film ödüllerinin sahibi "Yaban Çilekleri" 17 Ekim Pazar 19. 00'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yaşama yolculuk

Gösterimler, 24 Ekim'de senaryosunu ve yönetmenliğini Doris Dörrie'nin yaptığı 2008 Almanya yapımı "Kiraz Çiçekleri" filmi ile devam ediyor. 2008 En İyi Film Dalında Alman Film Ödülü, 2008 En İyi Erkek Oyuncu Dalında Alman Film Ödülü, 2008 En İyi Kostüm Dalında Alman Film Ödülü alan "Kiraz Çiçekleri'nde Elmar Wepper, Hannelore Elsner, Aya Irizuki gibi oyuncular yer alıyor. Nanwei Chin Su ve Claus Bantzer'in müziğini yaptığı film, yaş almış bir kadının yolcuğunu konu alıyor.

Ödül avcısı film

Senaryosunu Florian Zeller ve Christopher Hampton'ın paylaştığı "The Father (Baba)" filmi 80 yaşında hafıza kaybı yaşayan Anthony'nin kimliğini, geçmişini ve gelgitlerini konu alıyor. 2020 yılı Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı olan filmin müziği Ludovico Einaudi'ye ait. 2021 Akademi Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu, 2021 Akademi Ödülleri En İyi Uyarlama Senaryo, 2021 BAFTA Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu, 2021 BAFTA Ödülleri En İyi Uyarlama Senaryo ödüllerinin sahibi dram türündeki filmde Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss gibi oyuncular yer alıyor. Film, 31 Ekim'de gösterilecek.

2009'dan bu yana devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2009'dan bu yana devam eden "Yeniden Sinematek" gösterimleriyle "Şehir Hikayeleri", "Sinemada Kadın Bakışı", "Tarantino ve İtalyan Stili! ", "Medya ve Manipülasyon", "Roman Polanski Sineması", "Dünya Edebiyatı Beyazperdede", "Sinema "68" ve "Çağdaş Arjantin Sineması" gibi temalarla onlarca önemli filmi izleyiciyle buluşturdu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri