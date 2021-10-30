Yeni AKM, 13 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu (1)

İSTANBUL (AA) - Siyaset, kültür ve sanat dünyasının önemli isimleri, Atatürk Kültür Merkezi'nin ( Akm ) açılışına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yenilenme ihtiyacı ortaya çıkınca 2008'de kapatılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 13 yıldır yürütülen türlü engellemelere rağmen 13 yıl sonra açıldı. Alışveriş merkezi yapılacağı iddiaları ile sonu gelmeyen yargı süreçlerine karşın teknolojinin son imkanlarıyla yenilenen AKM, Sinan Operası'nın dünya prömiyeri ile sanatseverlere yeniden buluştu.

AKM, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıl dönümünde "perde" derken siyaset, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Yapının yeniden inşa sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı AKM'nin yenilenen yüzü, tarihi güne tanıklık eden katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

"Herkesin takdirini alan bir proje oldu"

Bakanlığının koordinasyonunda AKM'nin yenilenmesini gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok başarılı, çok keyifli bir akşam oldu. Sonuç önemli. Sonuç da çok başarılı. Taahhüt ettiğimiz gibi. Herkesin de takdirini alan bir proje oldu. Bugün de herkes bu projeyi bizlerle beraber yaşadı. Çok mutluyuz. Böyle önemli proje, böyle önemli bir günde, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 98. yılında tüm Türkiye'yle tüm sanatseverlerimizle buluştu. Hepimize hayırlı olsun." dedi.

"TOKİ eliyle AKM'nin yapımını üstlendik"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ eliyle AKM'nin yapımını üstlendiklerini belirterek, "Söz verdiğimiz şekliyle de şu an tüm Türkiye'nin, İstanbul'un hizmetine açıyoruz. Birçok konserlerin verileceği, etkinliklerin, kültür faaliyetlerinin yapılacağı bir mekana İstanbul'umuz kavuşmuş oldu. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"Türk kültür hayatına yakışır bir hale getirmek için büyük çabalar sarf etti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKM'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından farklı bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Kendisi İstanbul'da efsanevi bir belediye başkanlığı gerçekleştirdi ve bu civarda çocukluğunu geçiren bir belediye başkanıydı. O yüzden Atatürk Kültür Merkezi'ne her zaman ekstra bir önem veriyordu. Bu binayı da Türkiye Cumhuriyeti Devletine yakışır, Türk kültür hayatına yakışır bir hale getirmek için büyük çabalar sarf etti. Gerçekten büyük kavgalarla ancak şu muhteşem eser artık hayat bulmuş oldu." ifadelerini kullandı.

AKM'nin sahne gerisindeki teknolojisiyle dünyada örnek gösterilebilecek bir opera binası olduğunun altını çizen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'Buraya, İstanbul'a, Türkiye'ye yakışır bir kültür merkezi inşa edeceğiz' dediğinde maalesef çok çeşitli tepkilerle karşılaştı. 'Burayı yıkacaksınız, yapmayacaksınız, burayı yıkıp AVM yapacaksınız' diyenler, 'Asla yaptırmayız' diyenler... Ama bütün o mücadelelerin sonucunda sadece İstanbul değil dünyanın en güzel opera binalarından bir tanesi, böyle muhteşem bir eser hayat bulmuş oldu. 'Bunlar sanat düşmanı' diyenler umarım bu geceyi izlemişlerdir."

"Muhteşem bir eser ortaya çıktı"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yıllar süren temelsiz ithamların geride kaldığına değinerek, "Yapamazlar, yapmazlar, yaptırmayız vesaire dediler. Bakın çok muhteşem bir eser çıktı ortaya." dedi.

Halit Refiğ'in senaryosundan uyarlanmış olan "Sinan" operasının Mimar Sinan'ı ölümsüzleştirdiğini kaydeden Kalın, "Bir operanın bütün unsurlarını içinde barındıran sözüyle, müziğiyle, gerilimiyle ve son final sahnesiyle gerçekten ortaya çok güzel bir eser çıkmış. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Operada geçen çok güzel bir ifade vardı: 'Güzel olan her şey, mutlak güzelden payına düşeni alır.' Umarım inşallah buraya gelen herkes de o güzellikten pay alır." değerlendirmesinde bulundu.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, heyecanlı olduğunu dile getirerek, "1946'dan beri süren bir serüven bu. Nihayet İstanbul'umuza yakışan çağdaş bir kültür merkezine kavuştuk. Aynı zamanda da çağdaş bir eser kazandırdık. Bizden sonraki nesillerin, İstanbul'umuza yakışan bir kültür merkezine kavuşmaları hepimizi heyecanlandırıyor. İstanbul tabii bir tarih merkezi bir medeniyet merkezi, onun bir sembolü olacak burası." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise "İnanmış bir adam kainata meydan okuyabilir" sözünün çok hoşuna gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnanmak çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız bir İstanbullu bir Kasımpaşalı bir Beyoğlulu. Kültür sanata, mimari estetiğe çok hevesli. Biz de gelenekleri güçlü bir devlet olarak geçmişle gelecek arasında kendi mimarimizi ve estetiğimizi ortaya koyacak güçlü yapılara hakkımız var, ihtiyacımız da var."

(Sürecek)

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