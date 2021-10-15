Yedikule Hisarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yedikule Hisarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yedikule Hisarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

Türkiye'nin ve dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olan, İstanbul'un sembol yapılarından Yedikule Hisarı'nda Fatih Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışması büyük bir titizlikle sürüyor.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Türkiye'nin ve dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olan, İstanbul'un sembol yapılarından Yedikule Hisarı'nda Fatih Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışması büyük bir titizlikle sürüyor.

İstanbul'un pek çok dönemine tanıklık etmiş; kentin çok katmanlı ortak kültür mirasının en görkemli anıtlarından biri olan Yedikule Hisarı şehrin tarihsel öğelerini içinde barındıracak bir restorasyon sürecinde. Roma'nın en önemli kapılarından Altın Kapı; Bizans Dönemi kara surları ile Osmanlı Dönemi'nde inşa edilen kule ve surlardan oluşan Hisar, etaplar halinde restore edilmeye devam ediyor.

Fatih Belediyesi tarafından kademeli olarak sürdürülen restorasyon çalışmalarının birinci etap çalışmaları kapsamında; III. Ahmet Kulesi ile Kuzey Pylon Kulesi arasında yer alan, statik açıdan zayıf durumdaki duvar ile Fatih Mescidi minaresinin statik güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Bunun yanı sıra orta avlu peyzaj çalışmaları; belirlenen duvar yüzeylerinde temizlik, derz ve onarım çalışmaları yapıldı. Ayrıca İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü denetiminde Yedikule Hisarı içerinde bulunan Fatih Mescidi'ne yönelik kazılar yapılarak, mescidin özgün temellerine ulaşıldı. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise giriş kulesinin restorasyon çalışmaları ile Mimar Cahide Tamer zamanında restorasyonu yapılan Güney Pylon ve Yedinci Kule arasındaki iç duvarın onarımına devam ediliyor.

"TARİHE İLGİ DUYANLARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR"

Fatih'in, İstanbul'un ve Türkiye'nin turizm potansiyelinin büyük bir kısmını üstlendiğini, ilçenin Türkiye'nin vitrini olarak nitelendirilen camilerin, tarihi eserlerin, müzelerin, sarayların, mimari yapıların ve doğal güzelliklerin başkenti olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, " Yedikule Hisarı da bu potansiyeli daha üst seviyelere taşıyacak bir tarihe sahip. "Yedikule Hisarı sahip olduğu mana itibariyle özellikle tarihçilerin, tarihe ilgi duyanların ve tarih severlerin dikkatini çeken bir yapı. Yedikule Hisarında, dünyada benzer örnekleri olan dinamik bir restorasyon gerçekleştiriliyor. Başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlarımız profesyonel rehber eşliğinde Hisar'ı gezerek, hem bu tarihi yapıyı keşfetme hem de restorasyon sürecini yerinde görme fırsatı yakalıyor" dedi.

Çalışmanın detayları ise şöyle:

Öte yandan Fatih Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının danışma kurulunda Arkeolog Prof. Dr. Sait Başaran, Mimar-Malzeme Uzmanı Prof. Dr. Erol Gürdal, Sanat Tarihçi Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu, İnşaat Mühendisi Doç. Dr. Mehmet Selim Ökten, Sanat Tarihçi Öğretim Görevlisi Hayri Fehmi Yılmaz, Yüksek Mimar İbrahim Hakkı Yiğit ile Yüksek Mimar İhsan Sarı yer alıyor. Restorasyon çalışmalarının birinci etabı, Kuzey Pilon Kulesi ile 3. Ahmet Kulesi arasında kalan iç duvarın güçlendirilmesini, orta avluda arkeolojik kazı yapılmasını ve çevre düzenleme çalışmalarını kapsıyor. Giriş Kulesinde geçmişte var olan ancak günümüze kadar ulaşmayan döşeme ve külahının projeleri hazırlanarak Anıtlar Kuruluna onaylatılmasının ardından uygulama çalışmalarına başlandı. Bu etap dahilinde Güney Pilon üzerinde yer alan terasa korkuluk yapılarak yerli ve yabancı turistler için seyir terası oluşturulması için çalışmalara devam ediliyor.

(İHA)

Yedikule Hisarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Kızını İran'a kaçırmak isteyen babaya havalimanında operasyon

Son dakika haber... Kızını İran'a kaçırmak isteyen babaya havalimanında operasyon

 İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı

İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı

 Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon

Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Edis Işıl Sergen Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Derya Yanık Hulusi Akar Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yedikule Hisarı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 12:21:01. #1.11#