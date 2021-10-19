Yaya önceliği, 'Uygulamalı' olarak gerçekleştirildi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Moymul Ortaokul önünde jandarma ve polis ekiplerince ortaklaşa yaya geçidi bilgilendirmesi yapıldı.

2019 yılında hayata geçirilen düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak ve buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını onlara vermek durumunda kalmaları sağlandı.

Bu kapsamda Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ve Polis Ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri uygulama ile Tunçbilek Caddesi üzerinde araç sürücüleri uyarıldı.

Her bir sürücü durdurularak bilgi içerikli broşürler dağıtılırken aynı zamanda emniyet kemeri, seyir halinde iken cep telefon kullanılmaması ve bunun gibi konularda sürücüler bilgilendirildi. Diğer taraftan Jandarma Trafik ekiplerince de traktör kullanımı ve reflektör uyarılarının olduğu broşürler de sürücü ve vatandaşlara dağıtıldı.

Jandarma ve Polis ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları bilgilendirme uygulaması çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Düzenlenen etkinliğe, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Çam katıldı. - KÜTAHYA