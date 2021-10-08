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Yarış yapan sürücülerin taksiciye çarpma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yarış yapan sürücülerin taksiciye çarpma anı kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yarış yaptığı ileri sürülen 2 otomobilden birisi aracının yanında duran taksi şoförüne çarptığı anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yarış yaptığı ileri sürülen 2 otomobilden birisi aracının yanında duran taksi şoförüne çarptığı anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi Manas Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 27 Eylül'de meydana gelen kazada, iddiaya göre; 2 otomobil Haydar Aliyev Caddesi üzerinden yarış yapar halde Manas Bulvarına yöneldi. Süratli oldukları ileri sürülen araçlardan E.Ç.'nin kullandığı otomobil, yolun sağ şeridinde 35 T 7480 plakalı otomobilinin yanında duran ve para saymakta olan taksi şoförü Hüseyin B.'ye (36) çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi şoförü savrularak yere düşerken, yarış yaptığı ileri sürülen otomobiller ise hızla olay yerinden kaçtı.

Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hüseyin B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde araçların oldukça hızlı bir şekilde ilerledikleri ve E.Ç.'nin kullandığı aracın taksici Hüseyin B.'ye çarptığı anlar yer alıyor.

Karantinadaymış

Polis ekipleri yaptığı araştırmalarda, E.Ç.'nin kazanın meydana geldiği 27 Eylül'de, Covid-19 karantinasında olması gerektiği de belirlendi. Yakalanan E.Ç. hakkında, Covid-19 kurallarını ihlalden işlem yapıldı, daha sonra karantina sürecini tamamlaması için evine gönderildi. - İZMİR

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