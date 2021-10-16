Yargı Çınar kimdir? Konusu ve oyuncularıyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kanal D'nin sevilen yapımı Yargı yayınlanan fragmanın ardından Arda Anarat'ın hayat verdiği Çınar karakteri araştırılmaya başlandı. Arda Anarat'ın Çınar karakteri ile ilgili internette en çok "Yargı Çınar kimdir? Arda Anarat kimdir? Arda Anarat kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları araştırılmakta. İşte detaylar.

YARGI ÇINAR KİMDİR?

Yargı Çınar, Ilgaz'ın kardeşidir. Evin sorunlu çocuğudur. Bir üniversitenin kantininde çalışmaktadır. Geçmişte adam yaralamak ve uyuşturucu satıcılığı suçlarından yargılanmıştır. Bu olaylar ve annesinin kalp krizinden ölümü sebebiyle babası Metin'le aralarında hep sorunlu bir ilişki vardır. Ağabeyi Ilgaz'ın kusursuzluğunu üzerinde hep bir baskı olarak görür. Evde iyi anlaştığı tek kişi kız kardeşi Defne'dir.

ARDA ANARAT KİMDİR?

Arda Anarat 2 Nisan 1999, İstanbul doğumludur.Aslen Samsun, Bafralı olan Ararat, İstanbul Notre Dame de Sion Fransız Lisesi mezunudur.

Arda Anarat, oyunculuğa 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mehmet rolüyle başladı. Birkaç sezon üst üste Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Arda Anarat, 2019'da ekranlara gelen Tek Yürek dizisinde Umut, Çukur Efe, Bilmemek'te Berk karakterine hayat vermiştir. Genç oyuncu 2021'de Hekimoğlu, Ex Aşkım dizilerinin ardından Kanal D'nin başarılı yapımı Yargı dizisiyle izleyici kaşısına çıkmaktadır.

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