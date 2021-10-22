Yaralar Çökertme'de 'HepBeraber' sarıldı

BODRUM, MUĞLA (DHA) - BODRUM'da, 33'üncü kez düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ta, 60'tan fazla teknenin yelkenleri, Çökertme-Kissebükü rotasını kapsayan ' Metro' etabı için rüzgarla doldu. Dün, 3'üncü etabın tamamlanmasının ardından '#HepBeraber' teması altında bir dizi etkinlik yapıldı. Piyanist Kerem Görsev, yangın alanının ortasına yerleştirilen piyano ile mini bir dinleti sundu.

Akdeniz'in en büyük deniz festivallerinden biri olan American Hospital The Bodrum Cup'ın 4'üncü etabı olan ve Çökertme-Kissebükü rotasını kapsayan Metro etabında start verildi. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden 60'tan fazla tekne ve yaklaşık 1.500 denizci, rotalarını tamamlamak için yelkenlerini rüzgarla doldurdu. Yarışların ardından Kerim Sabuncuoğlu 'Yaşanabilir bir dünya için su altında mesajınız var' adlı etkinlikte ziyaretçileriyle buluşacak. Bu etabından tamamlanmasının ardından, yarın yapılacak olan 'Kissebükü-Bodrum Erol Ağan' etabıyla yarışta dereceye girenler belli olacak.