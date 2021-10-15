Yalova'da 'Evrensel Çocuk Film Festivali' düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da "Evrensel Çocuk Film Festivali" düzenlendi

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Kültür Sanat
Yalova'da

Yalova'nın Altınova ilçesinde "Evrensel Çocuk Film Festivali" düzenlendi.

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde "Evrensel Çocuk Film Festivali" düzenlendi.

Belediye hizmet binası bahçesindeki program, Polonya ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, burada yaptığı konuşmada, festivale Filipinler'den gelen 20 gencin de katıldığını söyledi.

"Triple Trouble" filminin Polonyalı yönetmeni Marta Karwowska, yapımcısı Agnieszka Skalska ve Festivalin Genel Direktörü Rowena Martinez Ulayan Tuzcuoğlu'na teşekkür eden Oral, şöyle konuştu:

"Filipinler'den gelen gençlerimiz ile bizim çocuklarımız burada kaynaşacak, birbirlerini tanıyacaklar. Gençlerimizi dünyanın dört bir yanında yaşayan arkadaşlarıyla bir araya getirerek dostluk köprüleri kurup, kültür alış verişinde bulunmalarını sağlamak istiyoruz. Mesafeleri yakınlaştırıp dostluk ve sevgi tohumları yeşertmeye çalışıyoruz. Bugün gençlerimize ve çocuklarımıza yeni ufuklar açıyoruz. Artık bizim de bir uluslararası gençlik ve çocuk film festivalimiz var."

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu adına konuşan Dorota Andrzejak ise Polonya yapımı filmin Türkiye'de ilk defa gösteri girmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Filmin yapımcı ve yönetmenini de kutlayan Andrzejak, şunları kaydetti:

"Çocuklar eğlenirken aynı zamanda öğrenmelerini de sağlayan bir film yapmak büyük bir meydan okumaktır. Filmin Türkiye'de de beğenilmesi oldukça sevindirici. Bıraktığı sıcak hisler ve mesajlar sayesinde hoşgörü ve anlayış aşılar. Hayatımızın zor anlarında dostluğun ve birbirimize destek olmanın ne kadar önemli olduğunu vurgular. Çocukların gelişimini olumlu etkilemek için çocuk sineması biz yetişkinler için öncelik olmalıdır."

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve Belediye Başkanı Oral, film yönetmeni Karwowska, yapımcısı Skalskane ve Tuzcuoğlu'na plaket ve "Doğa dostu pasaport" hediye etti.

Açılış programının ardından alanda bulunan çocuklar stantlarda görevli Filipinli gençlere yüzlerini boyatıp, resimler yaptı ve film afişinin bulunduğu panoda hatıra fotoğrafları çektirdi.

Program, "Triple Trouble" filminin izlenmesinin ardından son buldu.

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işıl Sergen Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Schumacher Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Vladimir Putin Tamer Karadağlı Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yalova'da 'Evrensel Çocuk Film Festivali' düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 20:55:42. #1.11#