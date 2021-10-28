Yalova'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Yalova'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı

Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

YALOVA (AA) - Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki tören, Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Nesim Eski ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesinin ardından program, Kent Müzesi'ndeki fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Atatürk'ün Yalova'ya gelişi ve sonrasındaki dönemlerde çekilen fotoğrafların yer aldığı serginin gezilmesinin ardından, Halk Eğitim Merkezi'ndeki "Cumhuriyet döneminde Atatürk ve Yalova" konulu söyleşi takip edildi.

Programa, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri
Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title