Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 4. bölüm full HD canlı izle!
Yalancı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer almaktadır. Yalancı bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen seyirciler "Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 4. bölüm full HD canlı izle!" aratması yapıyor. Yalancı canlı izle! sizlerle...
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Yalancı 3. Bölümünde; Mehmet Emir sadece Deniz'in küpesini bulmamış bu savaşta bir adım öne geçmiştir. Deniz'in şansı pek de yaver gitmemektedir. Geçmişte kaldığını düşündüğü gizemli adam ortaya çıkmış, karşısına dikilmiştir. Bu adam dengeleri değiştirecek, kendi gerçeğine sımsıkı tutunmuş tarafları bir kez daha karşı karşıya getirecektir.Doruk ise babasını, itibarını geri kazanması için adım atmaya zorlamaktadır. Aslında bu savaş herkesin kendi savaşıdır. Kazanan da, kaybeden de sürekli değişmektedir. Fakat yalancı için zaman dolmaktadır.
Yalancı son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
Cemal Toktaş : Murat Özdal
Şahin Irmak : Okay Aytekin
İmer Özgün : Canan Ocakçı Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
Efsane Odağ : Görkem Bilgen
Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
Öyküsu Özyürek : Lorin
Ozan Ayhan : Yavuz
Gizem Soysaldı : Tuğba
Mesut Yılmaz : Ali
Doğa Karakaş : Ayaz Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Sema Çeyrekbaşı : Türkan
Özgür Şahin : Serkan
Mihrimah Selin Vardar : Derin
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