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Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 4. bölüm full HD canlı izle!

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Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 4. bölüm full HD canlı izle!

Yalancı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer almaktadır. Yalancı bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen seyirciler "Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 4. bölüm full HD canlı izle!" aratması yapıyor. Yalancı canlı izle! sizlerle...

Yalancı 4. bölüm canlı izle! Show TV yeni dizisi Yalancı bugün 4. bölümü ile ekranlara geliyor. Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izle! Yalancı yeni bölümde neler olacak? Yalancı canlı full HD izle! Yalancı 4. bölüm izle! Yalancı 4. bölüm seyret! İşte detaylar haberimizde...

YALANCI CANLI İZLE!

Yalancı 3. Bölümünde; Mehmet Emir sadece Deniz'in küpesini bulmamış bu savaşta bir adım öne geçmiştir. Deniz'in şansı pek de yaver gitmemektedir. Geçmişte kaldığını düşündüğü gizemli adam ortaya çıkmış, karşısına dikilmiştir. Bu adam dengeleri değiştirecek, kendi gerçeğine sımsıkı tutunmuş tarafları bir kez daha karşı karşıya getirecektir.Doruk ise babasını, itibarını geri kazanması için adım atmaya zorlamaktadır. Aslında bu savaş herkesin kendi savaşıdır. Kazanan da, kaybeden de sürekli değişmektedir. Fakat yalancı için zaman dolmaktadır.

Yalancı son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 4. bölüm full HD canlı izle!

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 4. bölüm full HD canlı izle!

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

YALANCI SHOW TV CANLI YAYIN İZLE!

YALANCI 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Haber: Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 4. bölüm full HD canlı izle! - Haberler
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