Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 4. bölüm full HD canlı izle!

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YALANCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalancı 3. Bölümünde; Mehmet Emir sadece Deniz'in küpesini bulmamış bu savaşta bir adım öne geçmiştir. Deniz'in şansı pek de yaver gitmemektedir. Geçmişte kaldığını düşündüğü gizemli adam ortaya çıkmış, karşısına dikilmiştir. Bu adam dengeleri değiştirecek, kendi gerçeğine sımsıkı tutunmuş tarafları bir kez daha karşı karşıya getirecektir.Doruk ise babasını, itibarını geri kazanması için adım atmaya zorlamaktadır. Aslında bu savaş herkesin kendi savaşıdır. Kazanan da, kaybeden de sürekli değişmektedir. Fakat yalancı için zaman dolmaktadır.

Yalancı son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

YALANCI KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

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