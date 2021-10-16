Yalancı 6. bölüm fragmanı izle! Yalancı yeni bölüm fragmanı izle! Yalancı 6. bölüm tanıtımı izle! - Haberler
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Yalancı 6. bölüm fragmanı izle! Yalancı yeni bölüm fragmanı izle! Yalancı 6. bölüm tanıtımı izle!

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Yalancı 6. bölüm fragmanı izle! Yalancı yeni bölüm fragmanı izle! Yalancı 6. bölüm tanıtımı izle!

Yalancı 6. bölüm fragmanı izle! SHOW TV'nin beğenilen yapımı Yalancı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölüm tanıtımı vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Yalancı yeni bölüm fragmanı izle! Yalancı 6. bölüm fragmanı izle! Yalancı 6. bölüm tanıtımı izle!

Yalancı 6. bölüm fragmanı izle! Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı İngiliz dizisi Liar dizisinden uyarlama Yalancı yeni bölüm fragmanı vatandaşlar tarafından araştırılmakta. İzleyiciden tam not alan Yalancı dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler internette en çok "Yalancı yeni bölüm fragmanı izle! Yalancı 6. bölüm fragmanı izle! Yalancı 6. bölüm tanıtımı izle!" sorularını araştırmakta işte detaylar.

YALANCI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Mehmet Emir tarafından bir kez daha engellenen Deniz büyük bir yıkım yaşıyor. Deniz'in zor anlar yaşadığı tanıtımda Yasemin ile aralarındaki tartışma dikkat çekiyor. Deniz, Murat ile Yasemin'in arasında ne olduğunu sorgularken duydukları karşısında şoke oluyor. Deniz ve Mehmet Emir arasındaki savaş giderek tehlikeli bir hal almaya başlarken Deniz'in bu sefer nasıl bir plan yapacağı merakla bekleniyor.

Yalancı 6. bölüm fragmanı izle! Yalancı yeni bölüm fragmanı izle! Yalancı 6. bölüm tanıtımı izle!

Yalancı'nın 5. Bölümünde; Mehmet Emir Saklışehir'in gözü önünde Deniz'e mahkeme celbini verdikten sonra herkes davaya kilitlenir. Deniz savaşa devam etmekle Mehmet Emir'den özür dilemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Elindeki tek şey Mine'nin intiharı ardındaki şaibedir. Fakat bu iddiasını destekleyecek delili yoktur. Sezgileri dışında. Mehmet Emir kazanmak için bel altı vurmaktan çekinmeyecektir. Deniz ise sadece kendini değil sevdiklerini de tuzaklardan korumaya uğraşacaktır. Fısıltılar yükselirken Deniz kendini bir savaşın içinde bulur. Savaş onunla tüm Saklışehir arasındadır.

YALANCI 5. BÖLÜM İZLE!

Yalancı 6. bölüm fragmanı izle! Yalancı yeni bölüm fragmanı izle! Yalancı 6. bölüm tanıtımı izle!

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

  • Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
  • Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
  • Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
  • Cemal Toktaş : Murat Özdal
  • Şahin Irmak : Okay Aytekin
  • İmer Özgün : Canan Ocakçı
  • Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
  • Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
  • Efsane Odağ : Görkem Bilgen
  • Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
  • Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
  • Öyküsu Özyürek : Lorin
  • Ozan Ayhan : Yavuz
  • Gizem Soysaldı : Tuğba
  • Mesut Yılmaz : Ali
  • Doğa Karakaş : Ayaz
  • Sema Çeyrekbaşı : Türkan
  • Özgür Şahin : Serkan
  • Mihrimah Selin Vardar : Derin

YALANCI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Haber: Yalancı 6. bölüm fragmanı izle! Yalancı yeni bölüm fragmanı izle! Yalancı 6. bölüm tanıtımı izle! - Haberler
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