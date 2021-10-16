Yalancı 6. bölüm fragmanı izle! Yalancı yeni bölüm fragmanı izle! Yalancı 6. bölüm tanıtımı izle!

Yalancı 6. bölüm fragmanı izle! Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı İngiliz dizisi Liar dizisinden uyarlama Yalancı yeni bölüm fragmanı vatandaşlar tarafından araştırılmakta. İzleyiciden tam not alan Yalancı dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler internette en çok "Yalancı yeni bölüm fragmanı izle! Yalancı 6. bölüm fragmanı izle! Yalancı 6. bölüm tanıtımı izle!" sorularını araştırmakta işte detaylar.

YALANCI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YALANCI 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet Emir tarafından bir kez daha engellenen Deniz büyük bir yıkım yaşıyor. Deniz'in zor anlar yaşadığı tanıtımda Yasemin ile aralarındaki tartışma dikkat çekiyor. Deniz, Murat ile Yasemin'in arasında ne olduğunu sorgularken duydukları karşısında şoke oluyor. Deniz ve Mehmet Emir arasındaki savaş giderek tehlikeli bir hal almaya başlarken Deniz'in bu sefer nasıl bir plan yapacağı merakla bekleniyor.

YALANCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalancı'nın 5. Bölümünde; Mehmet Emir Saklışehir'in gözü önünde Deniz'e mahkeme celbini verdikten sonra herkes davaya kilitlenir. Deniz savaşa devam etmekle Mehmet Emir'den özür dilemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Elindeki tek şey Mine'nin intiharı ardındaki şaibedir. Fakat bu iddiasını destekleyecek delili yoktur. Sezgileri dışında. Mehmet Emir kazanmak için bel altı vurmaktan çekinmeyecektir. Deniz ise sadece kendini değil sevdiklerini de tuzaklardan korumaya uğraşacaktır. Fısıltılar yükselirken Deniz kendini bir savaşın içinde bulur. Savaş onunla tüm Saklışehir arasındadır.

YALANCI 5. BÖLÜM İZLE!



YALANCI KONUSU NEDİR?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YALANCI KONUSU OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

YALANCI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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