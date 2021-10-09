VALORANT Last Chance Qualifier detayları paylaşıldı!
2021 VCT sezonu boyunca iyi performans göstermesine rağmen Champions'a katılamayan takımlar için son bir şans!
VALORANT Last Chance Qualifier detayları paylaşıldı, 2021 VCT sezonu boyunca iyi performans göstermesine rağmen Champions'a katılamayan takımlar için son bir şans!
Turnuvada mücadele edecek takımlar
Format
Bu etkinlik, Challengers Ana Etkinlikleri'nde olduğu gibi, ikili eleme sisteminde yarışan 8 takım arasında gerçekleşecek. 5 haritalık maç formatında oynanacak Büyük Final karşılaşması hariç tüm karşılaşmalar 3 haritalık maç formatında oynanacak.
Etkinlik ne zaman nerde gerçekleşecek?
Last Chance Qualifier 10-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Tıpkı EMEA Challengers Playoff'ları gibi LCQ da online bir etkinlik olacak.
Program Takvimi