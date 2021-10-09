VALORANT Last Chance Qualifier detayları paylaşıldı, 2021 VCT sezonu boyunca iyi performans göstermesine rağmen Champions'a katılamayan takımlar için son bir şans!

Turnuvada mücadele edecek takımlar

Sıralama Takım Toplam VCT Puanı Notlar 1. Gambit Esports 520 Masters Berlin Şampiyonu olarak Champions'a katılmaya hak kazandı 2. Acend 375 Puan tablosunda ikinci olarak Champions'a katılmaya hak kazandı 3. Fnatic 350 Puan tablosunda üçüncü olarak Champions'a katılmaya hak kazandı 4. G2 Esports 325 LCQ'ya katılmaya hak kazandı 5. Team Liquid 300 LCQ'ya katılmaya hak kazandı 6. SuperMassive Blaze 225 LCQ'ya katılmaya hak kazandı 7. Oxygen Esports 120 LCQ'ya katılmaya hak kazandı 7. Futbolist 120 LCQ'ya katılmaya hak kazandı 9. Guild Esports 115 LCQ'ya katılmaya hak kazandı 10. One Breath Gaming (eski: forZe) 110 LCQ'ya katılmaya hak kazandı Strike Arabia Kazananı Anubis Gaming - MENA bölgesi kazananı olarak LCQ'ya katılmaya hak kazandı

Format

Bu etkinlik, Challengers Ana Etkinlikleri'nde olduğu gibi, ikili eleme sisteminde yarışan 8 takım arasında gerçekleşecek. 5 haritalık maç formatında oynanacak Büyük Final karşılaşması hariç tüm karşılaşmalar 3 haritalık maç formatında oynanacak.

Etkinlik ne zaman nerde gerçekleşecek?

Last Chance Qualifier 10-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Tıpkı EMEA Challengers Playoff'ları gibi LCQ da online bir etkinlik olacak.

Program Takvimi

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