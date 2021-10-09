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VALORANT Last Chance Qualifier detayları paylaşıldı!

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VALORANT Last Chance Qualifier detayları paylaşıldı!

2021 VCT sezonu boyunca iyi performans göstermesine rağmen Champions'a katılamayan takımlar için son bir şans!

VALORANT Last Chance Qualifier detayları paylaşıldı, 2021 VCT sezonu boyunca iyi performans göstermesine rağmen Champions'a katılamayan takımlar için son bir şans!

Turnuvada mücadele edecek takımlar

Sıralama

Takım

Toplam VCT Puanı

Notlar

1.

Gambit Esports

520

Masters Berlin Şampiyonu olarak Champions'a katılmaya hak kazandı

2.

Acend

375

Puan tablosunda ikinci olarak Champions'a katılmaya hak kazandı

3.

Fnatic

350

Puan tablosunda üçüncü olarak Champions'a katılmaya hak kazandı

4.

G2 Esports

325

LCQ'ya katılmaya hak kazandı

5.

Team Liquid

300

LCQ'ya katılmaya hak kazandı

6.

SuperMassive Blaze

225

LCQ'ya katılmaya hak kazandı

7.

Oxygen Esports

120

LCQ'ya katılmaya hak kazandı

7.

Futbolist

120

LCQ'ya katılmaya hak kazandı

9.

Guild Esports

115

LCQ'ya katılmaya hak kazandı

10.

One Breath Gaming (eski: forZe)

110

LCQ'ya katılmaya hak kazandı

Strike Arabia Kazananı

Anubis Gaming

-

MENA bölgesi kazananı olarak LCQ'ya katılmaya hak kazandı

Format

Bu etkinlik, Challengers Ana Etkinlikleri'nde olduğu gibi, ikili eleme sisteminde yarışan 8 takım arasında gerçekleşecek. 5 haritalık maç formatında oynanacak Büyük Final karşılaşması hariç tüm karşılaşmalar 3 haritalık maç formatında oynanacak.

Etkinlik ne zaman nerde gerçekleşecek?

Last Chance Qualifier 10-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Tıpkı EMEA Challengers Playoff'ları gibi LCQ da online bir etkinlik olacak.

Program Takvimi

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Haber: VALORANT Last Chance Qualifier detayları paylaşıldı! - Haberler
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