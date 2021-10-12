Valimiz Mustafa Masatlı Yeşilırmak Nehir Yatağının Düzenlenmesi Çalışmalarına İlişkin Toplantıya Başkanlık Etti - Haberler
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Valimiz Mustafa Masatlı Yeşilırmak Nehir Yatağının Düzenlenmesi Çalışmalarına İlişkin Toplantıya Başkanlık Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Valimiz Mustafa Masatlı Yeşilırmak Nehir Yatağının Düzenlenmesi Çalışmalarına İlişkin Toplantıya Başkanlık Etti

Valimiz Mustafa Masatlı, Yeşilırmak Nehrinin Amasya Şehir Merkezinden geçen kesiminde nehir yatağının düzenlenmesi çalışmalarına ilişkin yapılan toplantıya başkanlık etti.

AMASYA (Habermetre) - Valimiz Mustafa Masatlı, Yeşilırmak Nehrinin Amasya Şehir Merkezinden geçen kesiminde nehir yatağının düzenlenmesi çalışmalarına ilişkin yapılan toplantıya başkanlık etti. Toplantıda ayrıca Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, ilgili kurum müdürleri, projeyi hazırlayan firma yetkilileri yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Amasya Belediyemiz Yeşilırmak Nehir Yatağının şehir merkezinde kalan 8 km'lik kısmını tekrar düzenleyerek, hem görsel güzellik açısından, hem de çevre kirliliğinin önlenmesi bakımından fayda sağlayacak bir proje üzerinde çalışmaktadır.

Çevresinde peyzaj ve rekreasyon alanları da bulunacak bu proje gerçekleşirse tarih ve kültür şehri Amasya'mıza ayrı bir güzellik katacaktır. Projeyle ayrıca özellikle yaz aylarında debinin düşmesiyle beraber düzensiz akan nehir yatağındaki görüntü kirliliği ortadan kalkacaktır. 2 Etap olarak planlanan projede 1. Etap Yeşilırmak Köprüsünden başlayarak Künç Köprüde bitmekte; 2. Etap ise İstasyon Köprüsü ile Şirin Köprüsü arasındaki alanı kapsamaktadır. "

Valimizin konuşmasının ardından projeyi hazırlayan firma yetkilileri projenin teknik detaylarını görsellerle açıklayan bir sunum yaptılar. Toplantıda son olarak projenin içeriğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

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Haber: Valimiz Mustafa Masatlı Yeşilırmak Nehir Yatağının Düzenlenmesi Çalışmalarına İlişkin Toplantıya Başkanlık Etti - Haberler
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