Valiliğimiz Tarafından Sayın Valimizin Ev Sahipliğinde Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Düzenlendi

Cumhuriyetimizin 98. yılı münasebetiyle, Valimiz Mustafa Çiftçi ev sahipliğinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Törenine, Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcıları Dr. Hakan Kubalı, Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ve temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi;

"Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, Mülki İdare Amiri arkadaşlarım, Siyasi Partilerimizin değerli İl Başkanları ve temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, değerli Muhtarlarımız, İl Genel Meclisi Üyelerimiz, değerli çalışma arkadaşlarım, öncelikle hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.

Bugün Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98. yıldönümünü hep beraber kutluyoruz. Hepimize kutlu mutlu olsun. Allah devletimizi, milletimizi, cumhuriyetimizi ilelebet payidar eylesin. Hep birlikte sağlık, afiyet içerisinde nice bayramlara, nice günlere erişmemizi niyaz ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Değerli misafirlerimiz, bin yıllık tarihimiz içerisinde Büyük Selçuklu' dan başlamak suretiyle Osmanlı Cihan Devleti ile devam eden Anadolu'nun kıyamete kadar Türk yurdu, Türk İslam Yurdu olması, ülküsü diye bir ülkümüz var bizim. Ancak bu ülkümüz Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıkmamız, ardından Mondros Ateşkes antlaşmasını imzalamamız ve ardından da milletimize dayatılmak istenen Sevr muahedesi ile büyük bir tehlike içerisine girmiştir.

1071 yılında kazanmış olduğumuz Malazgirt Meydan Muharebesinin intikamını almak isteyen, rövanşını almak isteyen batılı emperyalistlerin planları yine milletimizin azmi ve kararlılığı sayesinde tarihin çöp tenekesine atılmış ve onların planları bu vesile ile boşa çıkmıştı. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Korkma diye başlayan dizelerinde ki milli ruh ve heyecanla başlatmış olduğumuz mücadele neticesinde, Anadolu'da yepyeni ve taptaze bir devlet kurulmuştur. Bu devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. O günlerden bugünlere kolaylıkla gelmediğimizi, devletimize, milletimize, cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

Milli tarihimiz içerisinde bugün karşılaşmış olduğumuz sıkıntılar, sorunlar bir virgül mesafesindedir. Ümit ediyorum ki bugün karşılaşmış olduğumuz sıkıntılar, inşallah daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye'nin ayak sesleri olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor: "Ey yükselen yeni nesil Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek sizlersiniz" diye hitap ediyor gençlerimize, dolayısıyla devletin, milletin ve cumhuriyetimizin en güçlü teminatı gençlerimiz olacaktır.

Ben bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum. Yine Cumhuriyetin kuruluşunda emeği ve katkısı olan değerli devlet ve siyaset adamlarımızı şükranla anıyorum. Bu vesileyle yine bu vatanı bizlere kanlarıyla sulayarak vatan yapan, canını kanını sebil eyleyen aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Kahraman gazilerimizden de rahmete gidenleri de aynı şekilde rahmetle yad ediyorum. Yine son olarak sözlerimi bağlarken devletimizin, milletimizin ebet-müddet olmasını niyaz ediyorum. Bu semalarımızda ay yıldızlı al bayrağımız kıyamete kadar nazlı nazlı dalgalansın temennisiyle tekrar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. " dedi.

Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi daha sonra tüm masaları gezerek konukların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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