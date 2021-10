Vali Yavuz, Görevi Başında Yaralanan Trafik Polisimizi Hastanede Ziyaret Etti

KOCAELİ (Habermetre) - İzmit ilçesinde uygulamadan kaçmaya çalışan sürücü tarafından yaralanan trafik polisimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Çakır'ın ziyarette eşlik ettiği Vali Seddar Yavuz, trafik polisimiz ile bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Ziyaretin ardından Vali Seddar Yavuz basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir Hukuk Devletidir. Vatandaşlardan bütün beklentimiz kurallara uyumalarıdır. Biliyorsunuz ki trafikte can ve mal kayıplarına en aza indirmek amacıyla bir eylem planı ortaya koyduk. Bu nedenle de Emniyet ve Jandarma birimlerimiz yoğun trafik denetimleri gerçekleştiriyor. Bu trafik denetimlerini de vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapıyoruz. Dolayısıyla dün kendini bilmez, kural tanımaz bir şahıs kontrol sırasında kaçmak suretiyle bir polis memurumuzun yaralanmasına sebebiyet vermiş, aslında milletimizi yaralamıştır. Çünkü gencecik mesleğe yeni başlamış bir evladımız neredeyse ölümden dönmüştür. Dün geçici şuur kaybı yaşadı. Şu anda omzunda kırık ve dirseğinde problemleri var. Allah'a hamdolsun hayati tehlikesi bulunmuyor.

Lütfen Kurallara Uyalım

Buradan kamuoyuna bir kez daha çağrıda bulunuyorum: lütfen kurallara uyalım. Güvenlik birimlerimiz bizler için çalışıyor. Her bir trafik kazasında, can kaybı olduğunda her birimiz derinden etkileniyor ve üzülüyoruz. Trafik denetimleri esnasında güvenlik güçlerimize yardımcı olalım. Durdurulduğumuzda lütfen duralım. Durdurulduktan sonra böyle ani hareketlerle hem kendimizi hem de görevlilerimizi tehlikeye atmayalım. Güvenlik güçlerimiz milletin evlatlarıdır. Sizler için, Aziz milletimiz için çalışıyor. Gerçekten çok üzüldük ama Allah'a hamdolsun ki şu anda hayati tehlikesi bulunmaması acımızı hafifletti. Aziz milletimize ve bütün polis camiamıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür kendini bilmez, şahsiyeti gelişmemiş, topluma yük olan insanların da peşinden koşmaya devam edeceğiz. Kazaya sebebiyet veren araç bulundu, şahıs tespit edildi, arkadaşlarımız yakalamak için yoğun çaba sarf ediyor. " diyen Vali Yavuz, suçlunun en kısa zamanda yakalanıp adli mercilerin önüne çıkarılacağını belirtti.

