Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı… - Haberler
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Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı…

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı…

Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı…

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu 2021 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısı; Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Tekirdağ Valisi Sayın Aziz YILDIRIM, Edirne Valisi Sayın Ekrem CANALP, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam KESİMOĞLU, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet GEÇMİŞ, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Aydın KARAKOÇ, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan ALTINTEL, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN' in katılımıyla 13 Ekim 2021 Çarşamba günü İlimizde gerçekleşti.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısında, bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesinin ardından ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Antalya'da yapılacak YÖREX Fuarı'na katılım kararı alınarak, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı konusunda kurul bilgilendirildi.

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Haber: Vali BİLGİN, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı… - Haberler
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