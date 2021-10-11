Vali BİLGİN Lüleburgaz ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu… - Haberler
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Vali BİLGİN Lüleburgaz ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu…

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Vali BİLGİN Lüleburgaz ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu…

Vali BİLGİN Lüleburgaz ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali BİLGİN Lüleburgaz ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Milletvekilimiz Selahattin MİNSOLMAZ ile birlikte 11 Ekim 2021 Pazartesi günü bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Lüleburgaz ilçemizi ziyaret ettiler.

İlçe ziyareti kapsamında Lüleburgaz' da bulunan Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Milletvekilimiz Selahattin MİNSOLMAZ ve beraberindekiler ile birlikte geçtiğimiz günlerde vefat eden Lüleburgazlı İş insanı merhum Niyazi CEBELLİ' nin oğlu olan Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami CEBELLİ'ye taziye ziyaretinde bulundular.

Taziye ziyaretinin ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Milletvekilimiz Selahattin MİNSOLMAZ ile birlikte Büyükkarıştıran Beldesinde yeni yapılacak okul alanlarını gezerek, incelemelerde bulundular...

Büyükkarıştıran Beldesindeki incelemelerin ardından Evrensekiz Beldesine geçerek, Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Milletvekili Selahattin MİNSOLMAZ ile birlikte Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa NALBANT' ı ziyaret ettiler.

Belediye ziyaretinin ardından Vali BİLGİN, Milletvekili MİNSOLMAZ ile birlikte Evrensekiz Beldesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde incelediler.

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Haber: Vali BİLGİN Lüleburgaz ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu… - Haberler
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