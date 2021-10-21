AYDIN (Habermetre) - Vali BİLGİN, İl Müftülüğünü ziyaret ederek, devam eden projeleri yerinde inceledi…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 20 Ekim 2021 Çarşamba günü İl Müftülüğünü ziyaret ederek, İl Müftüsü Aydın YIĞMAN' dan yapılan hizmet ve çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Vali BİLGİN, İl Müftülüğü ziyaretinin ardından çocuklarımızın ve gençlerimizin manevi ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerine de katkıda bulunarak, her alanda donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla İl Müftülüğümüz bünyesinde hizmet verecek Diyanet Gençlik Merkezi binasını ve Bademlik Mahallemizde hayırsever İslam SARIOĞLU' nun katkılarıyla yapımına başlanan İbrahim SARIOĞLU Kuran Kursu inşaatını gezerek, incelemelerde bulundu.

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