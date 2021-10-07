KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN, "Doğru Beslen Sağlıklı Kal" Projesi Tanıtım Programına katıldı…

İlimiz genelindeki okul öncesi çağındaki çocuklarımıza doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılması, böbrek sağlığının korunması amacıyla Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı' nın iş birliği ile uygulamaya konulan "Doğru Beslen Sağlıklı Kal" Projesi Tanıtım Programı; Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur ERK ile Okul Öncesi Okul ve Kurum Yöneticileri ve Öğretmenlerinin katılımıyla 07 Ekim 2021 Perşembe günü Rektörlük Kültür Merkezi Toplantı salonunda gerçekleşti.

Gerçekleşen "Doğru Beslen Sağlıklı Kal" Projesi Tanıtım Programında; Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in önerisiyle Türk Böbrek Vakfı tarafından okul öncesi çağındaki çocukların öğrenme kapasitelerine uygun bir şekilde tasarlanarak üretilen ve ülke genelinde okul öncesi eğitim kurumlarında paylaşılan eğitim kitlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

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