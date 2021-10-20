Vali Baruş, Darende İlçesinde Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

AYDIN (Habermetre) - Vali Aydın Baruş, Darende ilçesinde başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, İlçe Belediye Başkanı İsa Özkan, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri ile muhtarlar ve kanaat önderleri katıldı.

Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayarak sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş, "Bu toplantıları düzenlememizin sebebi ilk elden karşı karşıya gelerek sizlerden vatandaşımızın gündemde olan taleplerini almak, sorunlarını dinlemek, bulabildiklerimize çözüm getirmek, bulamadıklarımıza da ilerleyen süreçte takip ederek çözüm getirilmesini sağlamak.

Bu toplantı hem bizim açımızdan hem idare açısından verimli geçiyor, çünkü meselenin özünde vatandaşımızın gündemindeki en temel sorunların neler olduğunu anlama fırsatı bulabiliyoruz. Diğer taraftan da hep birlikte olmanın vermiş olduğu avantajla sizi anlamak, dinlemek ve birlikte çalışma kültürümüzü geliştirmek. Çünkü vatandaşımıza hizmet, devletimizin, kamu kurumlarının önceliğidir. Bu hizmeti gerçekleştirebilmek için de kurumlar arasında hep birlikte güçlerimizi birleştirmek, devletimizin bizlere sağlamış olduğu vatandaşımızın vergilerinden alınan kaynaklarla vatandaşımıza en güzel en verimli hizmeti yerine getirmek. Bunun için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstermemiz lazım.

Salgın süreci yaklaşık iki yıldır başımızda. Hala maskeleri takıyoruz, maske konusu hala önemini koruyor. Çünkü hastalık ülkemizde hala yaygın durumda. Hastalıktan korunmak için de mümkün olduğunca temel kurallara riayet etmemiz lazım.

Diğer önemli bir konu aşılama. Bu hastalığa karşı korunmanın şu an tek yolu olarak aşı görünüyor. Aşılarımızı tam doz olarak yaptıralım ki hastaneye düşme oranlarımız, yoğun bakımda yatan oranlarımızı ve ölüm oranlarımızı düşürelim. Geçen yıl kurallara daha duyarlı ve daha tedbirli iken bu sene hastalığın uzaması ve insanların rehaveti nedeniyle insanlarımız kurallara daha az uymaya başladılar. Hastaneye yatan hasta sayısını ve ölüm sayımızı düşürmek için dikkatli olmalı ve kurallara riayet etmeliyiz. Bizim bu telkinleri mümkün olduğunca vatandaşımıza da tavsiye ederek devam ettirmemiz lazım. Sizlerden beklentimiz vatandaşlarımıza aşılama konusunda tavsiye ve telkinlerde bulunmanız.

Sizler çok şanslısınız manevi iklimi yüksek bir beldede yaşıyorsunuz. Burası on binlerce insanın gelip ziyaret ettiği, maneviyatından yararlanmak istediği Şeyh Hamidi Veli'nin noktası, Osman Hulusi Efendi'nin noktası. Dolayısıyla bu maneviyatın vermiş olduğu iklimden de istifade ederek çalışma azmimizi arttıralım, Darende'mize gerekli hizmetleri yapmak için hevesli, istekli olalım ve hep birlikte çalışma kültürümüzle bunu yapalım. Toplumun liderlerisiniz, bulunduğunuz mahallede insanların akıl aldığı, rehberlik istediği sizlersiniz. Bulunduğunuz mahallenin lideri olarak, vatandaşımıza her konuda öncülük edeceksiniz" dedi.

Toplantıda Kurum müdürleri sırayla kürsüye gelerek çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmalarının ardından Mahalle Muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Toplantı sonunda Muhtarlar Vali Baruş'u ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Toplantı sonrası İlçe Kaymakamlığını ve İlçe Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Baruş, İlçe Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve İlçe Belediye Başkanı İsa Özkan'dan ilçenin durumu, yapılan çalışmalar ve yürütülmekte olan hizmetlerle ilgili olarak bilgiler aldı.

İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Vali Baruş, ilçede yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi. Halk Eğitim Binası ve Günpınar Şelalesinde incelemelerde bulunan Vali Baruş burada yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Kıbrıs Gazisi Ramazan Erden ile Kıbrıs Şehidi Hasan Karagülle ve Edirne'de 1982 yılında sınır devriyesi görevinde meydana gelen kaza neticesi şehit olan Er İbrahim Yıldırım ailelerini ziyaret eden Vali Baruş, gazimiz ve şehidimizin ailesi ile bir süre sohbet etti.

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