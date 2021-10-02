ZONGULDAK (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık Covid-19 vaka tablosunda Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Geçen hafta 100 binde 361,63 olan vaka sayısı, 167,97 artışla 529,60'a çıktı.

Son günlerde vaka artışlarıyla gündeme gelen Zonguldak'ta 11- 17 Eylül tarihleri arasında Covid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta 203,65'ten 361,63'e yükseldi. Bu oranla vaka artışının en çok yaşandığı 3'üncü il olan kentte, artış bu hafta da devam etti.

Vaka artışı, Hayat Eve Sığar Uygulaması'na (HES) da yansıdı. Kentin birçok noktasının tamamen kırmızıya döndü.