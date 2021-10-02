Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık Covid-19 vaka tablosunda Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu.

ZONGULDAK (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık Covid-19 vaka tablosunda Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Geçen hafta 100 binde 361,63 olan vaka sayısı, 167,97 artışla 529,60'a çıktı.

Son günlerde vaka artışlarıyla gündeme gelen Zonguldak'ta 11- 17 Eylül tarihleri arasında Covid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta 203,65'ten 361,63'e yükseldi. Bu oranla vaka artışının en çok yaşandığı 3'üncü il olan kentte, artış bu hafta da devam etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün açıkladığı 18-24 Eylül verilerine göre Zonguldak'da 167,97 artışla 100 binde 529,60 vaka görüldü. Bu oranla Zonguldak, bu hafta en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Bakan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez." dedi.

Vaka artışı, Hayat Eve Sığar Uygulaması'na (HES) da yansıdı. Kentin birçok noktasının tamamen kırmızıya döndü.


Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu

Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu

Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu

Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu

Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu

Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu

Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu

Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu

Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu

Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Avrupa'da birinci, dünyada yedinciyiz! Fahrettin Koca, ülkemizde yapılan toplam aşı dozu sayısını paylaştı

Avrupa'da birinci, dünyada yedinciyiz! Fahrettin Koca, ülkemizde yapılan toplam aşı dozu sayısını paylaştı

 Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk aşı yaptırmış mıydı? Bakan Koca, topu aileye attı

Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk aşı yaptırmış mıydı? Bakan Koca, topu aileye attı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Serdar Aziz Stefan Kuntz Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Zonguldak, en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 16:06:15. #1.17#