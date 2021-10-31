'Uyuşturucu paylaşımı' anlaşmazlığında bıçaklandı

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da Zeliha Ö. (20), iddiaya göre uyuşturucu paylaşımında anlaşamadığı Mert O.'yu (23) kolundan bıçakladı. Ağlayarak yaşadıklarını anlatan Mert O., "Tanımıyorum. Bıçağı çıkardı. Koluma batırdı" dedi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlılarının mesken edindiği bir apartmanın altında Mert O. ile yeni tanıştığı Zeliha Ö. arasında, iddiaya göre uyuşturucu paylaşımından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeliha Ö., Mert O.'yu kolundan bıçakladı.

Mert O., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Zeliha Ö. polis merkezine götürüldü.