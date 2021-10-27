Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un büstü yapıldı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu, tiyatrocu, yazar, şair Ferhan Şensoy anısına Muğla'nın Bodrum ilçesinde büst açılışı yapıldı. Açılışta Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, gözyaşlarına boğuldu.

Heykeltraş Esra Sağlık Şenalp'in eseri olan büstün açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Şensoy'un eşi oyuncu Elif Durdu, kızı Derya Şensoy ve oyuncu Tarık Papuççuoğlu da katıldı.

Şensoy ailesinin yaşadığı Geriş Mahallesi'ndeki Nevin Başara Parkı'na yerleştirilen büstün açılışı öncesi konuşma yapan Başkan Aras, Ferhan Şensoy gibi bir değerin Bodrum'da yaşadığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aras konuşmasının devamında; "Ferhan Şensoy'u ilelebet yaşatmak için buradayız. Büstü yapan Esra Hocama teşekkür ediyorum öncelikle. Bodrum'da tarih boyunca sanatın her dalından çok önemli isimleri hep yanıbaşımızda bulduk. Bu çok önemli, çünkü sanatın olduğu yerde barış vardır, kardeşlik vardır, demokrasi vardır. "İnsan bir güzelliğin farkına varamıyorsa, o güzelliği hak etmiyor demektir." demiş Ferhan Şensoy. Bodrum'u seçtiği için Ferhan Şensoy'a teşekkür ederim. Geriş çok önemli bir yer. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Demek ki o da bu topraklardan ilham aldı. Yaşamak için burayı seçti. Ferhan Şensoy gibi bir değerin etkinliğinde burada ailesiyle, sevenleriyle bir arada olmak çok önemli, çok duygusal anlar yaşıyorum ben de. Elif Hanım'a ve Derya Şensoy'a çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiler ve bu etkinlikte bizimle beraber yer aldılar. Hepinize geldiğiniz için ve Ferhan Şensoy'u sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına boğulan Derya Şensoy ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ben buraya ilk geldiğimde 31 sene önce bebektim. Burada büyüdüm, ilk arkadaşlarımı burada edindim, bisiklete burada binmeyi öğrendim, yüzmeyi burada öğrendim. Geriş'te çok fazla anım var. Bizim için Geriş'e gelmek babamın tatili demekti. Babamın tatili demek onunla vakit geçirebilmek demekti, çünkü turneler bitmiş, sezon kapanmış ve Geriş'e geliyorduk. Babam burayı çok seviyordu. Son zamanlarında da buraya gelmek istiyordu maalesef mümkün olmadı ama bu büstün burada olması o kadar anlamlı ki emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Elif Durdu, Derya Şensoy ve diğer tüm katılanların duygusal anlar yaşadığı açılış etkinliği helva dağıtımıyla sona erdi. - MUĞLA