Uluslararası Balkan Üniversitesi eğitim kalitesi ile bölgesinde öne çıkıyor

Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, üniversitenin eğitim kalitesinin Kuzey Makedonya ve Balkanlar'ın çok ilerisinde seyrettiğini söyledi.

Başkent Üsküp'te 2006'da Türk kanaat önderleri, akademisyenler ve iş insanlarının girişimleriyle kurulan IBU'nun Rektörü Erdem, AA muhabirine, üniversitenin çalışmaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayata getirdiği yenilikler kapsamında yürütecekleri akademik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Salgının başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze eğitime geçtiklerini belirten Erdem, önceki günlerde geniş katılımla son iki yılın mezuniyet törenini gerçekleştirdiklerini aktardı.

Erdem, yoğun çalışmayla geçen yıl Kuzey Makedonya'da en iyi uzaktan eğitim sistemini uygulayan üniversite olduklarını dile getirerek, bu sene aşılamanın getirdiği güvenle hibrit eğitim sistemine geçtiklerini, aşılı olanların yüz yüze eğitime katılabildiklerini, aşısız olanların ise uzaktan eğitimle dersleri takip ettiğini anlattı.

Üniversitede aşı ünitesi kurduklarına işaret eden Erdem, "Sınıflarda ses sistemleri kurduk. Kamera sistemleri, akıllı tahta sistemlerini oluşturduk. Öğrenci yurt dışından online olarak sınıf ortamına katılabiliyor, soru sorabiliyor, hocanın sesini oradaki yüz yüze eğitim gören öğrencilerin sesini duyabildiği gibi kendisi de aynı zamanda online ortamda sınıf ortamına katılıp soru da sorabiliyor, derse de katılabiliyor." diye konuştu.

Erdem, Kuzey Makedonya vatandaşı öğrencilere derse fiziki katılımın zorunlu olduğunu vurgulayarak, farklı ülkelerden gelen öğrencilere seçenek sunduklarını, bu kapsamda kronik rahatsızlığı olan öğrencileri de koruduklarını kaydetti.

"Eğitim kalitemiz Kuzey Makedonya ve Balkanlar'ın çok ilerisinde seyrediyor"

IBU'nun birkaç fakülte ve bölümle eğitim hayatına başladığını söyleyen Erdem, ilkelerinin "kalite" olduğunu vurguladı.

Erdem, üniversitenin kar payı alan sahibi olmadığını söyleyerek, öğrencilerden alınan ücretler ile yönetim kurulu ve mütevelli heyetinin katkılarının tamamen eğitimin kalitesine yönelik harcandığını ifade etti.

En son açtıkları Diş Hekimliği Fakültesi için 1 milyon avroya yakın laboratuvar masrafı yaptıklarını anlatan Erdem, "Bu, Balkanlar'ı göz önüne aldığınız zaman çok ciddi bir laboratuvar. İnceledik en iyisini kurduk. Belki en iyisi diyebilirim şu an kurulanların içerisinde." dedi.

Erdem, hukuktan mühendisliğe kadar birçok alanda fakültelerinin mevcut olduğunu ve bu fakültelerde iş imkanı en iyi olan bölümleri açtıklarını söyledi.

Türkiye'de Acıbadem Üniversitesi ile ortak şekilde Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik bölümlerini açtıklarını belirten Erdem, "Şunu çok rahat ve iddiayla söyleyebilirim; eğitim kalitemiz gerçekten Kuzey Makedonya ve Balkanlar'ın çok ilerisinde seyrediyor. Çünkü bizden beklenen ve öncelik verdiğimiz şey de bu." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem, üniversitede 21 lisans, 12 yüksek lisans ve 3 doktora programının mevcut olduğu bilgisini verdi.

Eğitim-öğretim alanında Kuzey Makedonya'nın en iyi üniversitesi

IBU'nun Şangay kriterlerine göre, eğitim-öğretim alanında Kuzey Makedonya'nın en iyi üniversitesi seçildiğini anımsatan Erdem, 16 yıllık bir üniversite olarak ülkedeki 50-100 yıllık devlet üniversitelerini geride bıraktıklarını vurguladı.

Yüzde 100 İngilizce eğitim sunmalarından dolayı Erasmus ve Erasmus+'da Kuzey Makedonya'da birinci olduklarını anlatan Erdem, 160 üniversite ile yaptıkları ikili anlaşmalarla da öğrenci değişimi yaptıklarını söyledi.

Üniversite öğrencilerinden yüzde 70 kadarının yüzde 100'e varan burslara sahip olduğuna dikkati çeken Erdem, "Sadece Kuzey Makedonya ve Balkanlar'da değil, iddiayla söylüyorum; dünyada, vakıf üniversitesi veya bizim niteliğimizdeki üniversiteler içerisinde en fazla burs veren üniversite olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bu konuyu araştırdım. Bir istatistik yapılsa bu burs verme konusunda dünyada birinci oluruz." dedi.

Farklı ülkelerden gelen öğrenci sayısı 32'ye ulaştı

İlk açıldığı zaman 9 öğrenci ile eğitime başlayan İBU'nun şu an 4 bin civarında öğrenciye ulaştığı bilgisini paylaşan Erdem, öğrencilerin yüzde 40'ının Kuzey Makedonya'dan, yüzde 60'ının Amerika'dan, Orta Asya, Afrika ve Uzak Doğu da dahil olmak üzere yurt dışından geldiğini söyledi.

Erdem, farklı ülkelerden gelen öğrenci sayısının 32'ye ulaştığını belirterek, bu anlamda IBU'nun ismindeki "International" (Uluslararası) kelimesinin sözde değil gerçekte bir hüviyete kavuştuğunu ifade etti.

Türkiye'deki Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) IBU'ya katkılarının çok fazla olduğunu vurgulayan Erdem, "Şu an Uluslararası Balkan Üniversitesi, ÖSYM rehberinde tercih kılavuzuna koyulan bir üniversite." dedi.

YÖK ile ikili ilişkilerini sıkı tuttuklarını belirten Erdem, öğrencilerin Türkiye'deki bir üniversitede şartlar neyse IBU'da da aynısı ile yüzleştiğini, denklik sorunun olmadığını anlattı.

Öğrenci evlerine gerçekleştirdiği ziyaretler onları çok mutlu ediyor

Sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenci evi ziyaretleri fotoğrafları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdem, bu ziyaretlerle aile ve öğrencilerde bir güven ve rahatlama hissi bırakmayı amaçladığını söyledi.

Her akşam iş çıkışı öğrenci evlerini ziyaret ettiğini anlatan Erdem, "Onlarla 1 saat çay içiyorum, yemek yiyorum. 'Hocam siz geldiniz öyle bir rahatladık ki' hepsi bunu söylüyor. Bir tanıdık yüz, bir muhatap görüyorlar. Bu onları çok mutlu ediyor ve psikolojik olarak çok rahatlıyorlar." diye konuştu.