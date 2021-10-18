ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: KANAL İSTANBUL İLE ULAŞIM SEKTÖRÜ VE DENİZCİLİK ALANINDA YENİ BİR ÇAĞIN KAPISINI ARALIYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık, İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi işbirliği ile restore edilerek yeniden hizmete açılan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi üzerindeki Kısa Köprü'nün açılış törenine katıldı. Tören öncesi Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı ile Silivri Belediyesi'ni ziyaret etti. Törene Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ, EN ZENGİN VE EMSALSİZ ŞEHRİ"

Törende konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, "İstanbul, binlerce yıllık medeniyetlerden miras kalan tarihi varlıkları ile kültürü ile şüphesiz dünyanın en önemli, en zengin ve emsalsiz şehri. Bu nedenle, Dünya Turizm Örgütü'nün, İstanbul'u dünyada en çok ziyaret edilen ilk 10 şehirden biri olarak açıklaması elbette bizleri şaşırtmadı. Bu yüklü miras karşısında bizim de önceliğimiz, İstanbul'un sahip olduğu bu eşsiz birikimleri en doğru şekilde korumak ve tanıtmaktır. İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi ile iş birliği yaparak restore ettiğimiz Silivri Mimar Sinan Köprüsü ve Boğluca Deresi üzerindeki Kısa Köprü çalışmaları da bu amaca hizmet eden çok güzel bir örnek olmuştur. Bildiğiniz gibi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hem kültür hem de teknoloji tarihi açısından büyük önem arz eden tarihi köprülerin belgelenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, aslına uygun olarak restore edilip, korunmasına büyük önem veriyoruz" diyerek bugüne kadar yapılan ve süren çalışmalardan bahsetti.

"TAM 453 YILLIK"

"BU ESERLERİN ÜZERİNE NİCE DEV ESERLER EKLEDİK"

"DÜNYA DENİZ TAŞIMACILIĞINA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK"

"KÖPRÜDE YÜRÜDÜLER, KÖY PAZARINI GEZDİLER"

Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz açılışı yapılan köprülerde yürüdüler, hatıra fotoğrafı çekildiler. Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler Silivri Köy Pazarı'nı gezerek, yöresel ürünler satanlarla sohbet ettiler.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri