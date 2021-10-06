Twitch üzerindeki 128 GB'lık sızıntı yayıncıların kazançlarını ortaya çıkardı

6 Ekim Çarşamba gününün sabah saatlerinde yaşanan Twitch veri sızıntısı, internet dünyasının gündemine oturdu. 4chan üzerindeki bir anonim kullanıcı tarafından canlı yayın platformuna ait olduğu iddia edilen 128 GB boyutundaki veri sızıntısı herkesi şaşırttı.

Anonim bir kişi tarafından yayınlanan 128 GB büyüklüğündeki veri sızıntısında Twitch.tv'nin kaynak kodları, yayıncıların 2019 yılından itibaren sağladığı kazançlar, platformun masaüstü, mobil ve konsol istemcileri, platform tarafından kullanılan tescilli SDK'lar ve dahili AWS hizmetleri, IGDB ve CurseForge dahil Twitch'in sahip olduğu diğer tüm mülkler, Amazon Game Studios'un yaptığı ve Vapor kod adı ile Steam rakibi olacak yayınlanmamış bir platform, platformun içerisindeki siber güvenlik çalışanlarının kullandığı araçlar yer aldı.

Bu büyük veri sızıntısını paylaşan kişi yaptığı açıklamada bu saldırıyı ve Twitch'i tanıtırken toksik ve iğrenç bir topluluk oldukları ve çevrimiçi canlı yayın sektöründe daha fazla rekabeti teşvik etmek için bu adımı attıklarını ve platformu bitirdiklerini dile getirdi.

Anonim kullanıcı yaptığı açıklamayı sona erdirirken, 128 GB boyutundaki bu sızıntının ilk bölüm olduğunu söyleyerek, ellerinde daha fazla veri olduğunu ima etti.

Twitch yayıncılarının kazançları ortaya çıktı

Twitch sızıntısı kapsamında gündeme gelen ve en çok konuşulan konu ise yayıncıların kazançları oldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi en çok kazanan 10 bin yayıncının 2019 ile 2021 yılları arasındaki kazançlarını hem veri topluluğunun içerisinde hem de başka platformlardan paylaştı.

Yayınlanan ilk gelir sayılarını çoğu yayıncı reddederken, sızıntıyı sağlayan kişi bir süre sonra yeni bir mesaj yayınlayarak durumu açıkladı. Ele geçirdiği verilerde hata yaptığını söyleyen kişi, canlı yayın platformunun kendi payını almadan önceki birtakım yeni rakamları yayınladı.

Ülkemizde ise bu sızıntıda ismi geçen Türk yayıncılar hızlıca konuşulmaya başlandı. 10 bin kişilik liste içerisinde yer alan 35'den fazla Türk yayıncıya ait olduğu iddia edilen binlerce dolar tartışılmaya başlandı.

Yayıncılar tarafından açıklama gecikmedi

10 binden fazla yayıncının da bir anda dahil olduğu sızıntının ardından yayıncılar açıklama yapma konusunda gecikmedi. Listede yer alan Sedat "Toqtir" Sakmar attığı Tweet'te "sorsanız söylerdim 3 yılda kaç kazandın diye niye ifşa olayı yapıyonuz" sözlerine yer verirken, listede adı yer alan Eren Aktan, "Olm ben o kadar kazanmıyorum lan? Kazanıyor muyum? Yarısı vergiye gitse, geri kalan da iyi para, nerde lan bu para!?" ve "Ayrıca benim ve abone sayısı ekranda olan yayıncıların az çok ne kazandığını zaten hesaplarsınız. Çok bit(cheer) da gelmiyorsa, abone sayısını ödediğiniz abonenlik ücretiyle çarpın, yüzdr 60'ını twitch kesitği için %40'ını alın, kalanın %60ı yayıncının %40ı vergidir." dedi.

Geçtiğimiz dönemde Twitch'te fakat şu sıralar Facebook üzerinde yayın açan Levent "LEVO" Balım ise konu hakkındaki düşüncelerini "Keşke twitch leaklerinden fake prime anlaşmaları yapan ve kendine çalıntı kartlardan ve charge back açıklarıyla 100.000 lerce bit attıran yayıncılarda ifşa olsaydı. Gerçi bizim millet hırsız ve dolandırıcıları sever sorry" şeklinde aktardı.

Twitch saatler sonra sızıntıyı doğruladı

İlk olarak 6 Ekim Çarşamba gününün sabah saatlerinde gündeme geldiğini daha önce de belirttiğimiz sızıntı hakkındaki resmi açıklama Twitch tarafından akşam saatlerinde yapıldı.

Dünya devi şirket, resmi Twitter hesapları üzerinden yaptığı açıklamada bir ihlalin gerçekleştiğini doğrulanırken, ekiplerin bu ihlalin boyutunu anlamak için çalıştığını ve ek bilgi edinmelerinin ardından topluluğu bilgilendirecekleri belirtildi.

Şifrelerinizi değiştirin

Amazon'un sahibi olduğu ve dünyanın en büyük canlı yayın platformlarından biri olan Twitch bünyesinde gerçekleşen 128 GB'lık bu sızıntı karşısında hem yayıncılar hem de kullanıcılar tedirgin oldu. Çoğu uzmanın tavsiye ettiği gibi çoğu kişi platforma kayıt olurken kullandıkları şifreleri değiştirmeye başladı.

Playerbros - Son Dakika Haberleri