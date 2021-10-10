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Tütüncü'den müftülere 'hafta' ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tütüncü'den müftülere 'hafta' ziyareti

'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla Antalya merkezdeki müftüleri ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, "Biz şehri imar ederken, din görevlilerimiz de gönülleri, kalpleri imar ediyor.

ANTALYA (İHA) - 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla Antalya merkezdeki müftüleri ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, "Biz şehri İmar ederken, din görevlilerimiz de gönülleri, kalpleri imar ediyor. Din görevlilerimiz, manevi imarı konusunda şehre büyük hizmetlerde bulunuyor" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle Antalya İl Müftüsü ile merkez ilçelerin müftülerini ziyaret ederek, haftalarını kutladı.

Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu ile ziyaretlerine başlayan Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra Döşemealtı İlçe Müftüsü Davut Çalışkan, Aksu İlçe Müftüsü Ahmet Bayer ve Muratpaşa İlçe Müftüsü Kuddusi Uysal'la bir araya geldi.

Başkan Tütüncü, son olarak İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'yı ziyaret etti.

Başkan Tütüncü, burada yaptığı açıklamada, "Bugün hem İl Müftümüzü hem de merkezdeki beş ilçe müftümüzü ziyaret etmeyi planladık. Bu ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Sadece Konyaaltı Müftümüze, cenazesinin olmasından dolayı, gidemedik. Kendisini telefonla arayarak, haftasını tebrik ettik" ifadesini kullandı.

"Din görevlileri kalpleri ve gönülleri imar ediyor"

Din görevlilerinin kıymetli ve değerli olduğunun altını çizen Tütüncü, konuşmasına şöyle devam etti: "Biz şehri imar ederken onlar da gönülleri, kalpleri imar ediyor. Din görevlilerimiz, manevi imarı konusunda şehre çok büyük hizmetlerde bulunuyor. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın, böyle sessiz sedasız geçmesini istemedim. Müftülerimizi ziyaret ederek, imamlarımızın, vaizlerimizin, Kur'an Kursu öğreticilerimizin haftalarını tebrik edelim istedik. Tüm din görevlilerimizin haftalarını kutluyorum. Kendilerine sağlıkla, afiyetle güzel bir ömür ve hayırlı hizmetler diliyorum. Kalplerinde taşıdıkları, biriktirdikleri güzellikleri şehrimizle paylaşacaklarına, paylaştıkça da bu şehrin daha da güzelleşeceğine olan inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum" sözlerine yer verdi.

Müftüler ziyaretten memnun oldu

Ziyaretinden dolayı Başkan Hakan Tütüncü'ye teşekkür eden İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya da, "Hakan Başkan'ın, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla müftülerimize, imamlarımıza, vaizlerimize, Kuran Kursu öğreticilerimize gösterdiği teveccühten memnun ve mutlu olduğumuzu belirtmek isterim" açıklamasını yaptı. - ANTALYA

Tütüncü'den müftülere 'hafta' ziyareti

Tütüncü'den müftülere 'hafta' ziyareti

Tütüncü'den müftülere 'hafta' ziyareti

Tütüncü'den müftülere 'hafta' ziyareti

Tütüncü'den müftülere 'hafta' ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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