Türkiye ile Azerbaycan arasında çevre koruma alanında çalışma programı imzalandı - Haberler
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Türkiye ile Azerbaycan arasında çevre koruma alanında çalışma programı imzalandı

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Türkiye ile Azerbaycan arasında çevre koruma alanında çalışma programı imzalandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında "Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanması Hakkında İki Yıllık Çalışma Programı" imzalandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında "Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanması Hakkında İki Yıllık Çalışma Programı" imzalandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'le bir araya geldi.

Kurum, görüşmede yaptığı konuşmada "iki devlet, tek millet" şiarıyla çalıştıkları Azerbaycanlı kardeşlerini her zaman yanlarında gördüklerini, görmeye de devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'de son dönemlerde yaşanan deprem, yangın ve sel gibi doğal afetlere değinen Kurum, "Yangın felaketlerinde Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizim yanımızda yer aldı. Orman yangınlarında insanüstü, hayatlarını tehlikeye atacak seviyede mücadele verdiler. Tüm kahramanlarımıza, Azerbaycanlı kardeşlerimize bu dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurum, Karabağ zaferinin yıl dönümüne bir aydan az zaman kaldığını belirterek tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini kaydetti.

Karabağ'da ciddi yıkımların olduğunu vurgulayan Kurum, "Azerbaycan, güçlü bir devlet olarak gereken her şeyi yapacaktır. Biz de Bakanlık olarak iş birliğimizi en yüksek seviyede tutmaya devam edeceğiz."

Azerbaycan'la çevre koruma alanında daha önce mutabakat zaptı imzaladıklarını belirten Kurum, şunları söyledi:

"Sanayi atıkları, evsel atıklar, atık su arıtma tesisleri, kanalizasyon, yağmur suyu gibi konularda iş birliği yapıyoruz. Yeni yapacağımız mutabakatlarla gerek iklim gerek şehircilik, Bakanlığımızı ilgilendiren her konuda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tüm ekibimiz, bağlı tüm kuruluşlarımızla Azerbaycan için yapılması gereken her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum."

"Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istiyoruz"

Babayev, görüşmede yaptığı konuşmada çevre koruma ve iklim değişikliğinin zararlarının azaltılması alanlarında Türkiye ile iş birliklerini hızlandıracaklarını söyledi.

Azerbaycan'ın 44 günlük savaşta büyük zafer elde ederek 30 yıl işgal altında bulunan toprakları kurtardığını belirten Babayev, "Karabağ'da kapsamlı imar çalışmaları yapıyoruz. Orada da ortak çalışma yapmak, Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istiyoruz. İklim değişikliği konusunda da Türkiye ile iş birliğini geliştirmek niyetindeyiz. Yeni radar sistemleri kurmak için çalışıyoruz. Bu sadece bir ülkenin işi değil. Gürcistan ve Türkiye ile bu konuda iş birliği yapmalıyız. İklim değişikliği konusunda en büyük aracımız bunu önceden bilmektir. Değişiklikleri önceden bilme, zararlarını önleme ve hafifletme konusunda Türkiye ile iş birliği yapabiliriz." dedi.

Görüşme sonunda Kurum ve Babayev, "Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanması Hakkında İki Yıllık Çalışma Programına" imza attı.

Kurum, şehitlikleri ziyaret etti

Kurum, Bakü temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Babayev, Şehir Planlama ve Mimarlık Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın eşlik ettiği Kurum, ilk olarak Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Bakan Kurum, 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda Ebedi Ateş Anıtı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ne çelenk koydu.

Bakü Türk Şehitliğinin anı defterini imzalayan Kurum, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında çevre koruma alanında çalışma programı imzalandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında çevre koruma alanında çalışma programı imzalandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında çevre koruma alanında çalışma programı imzalandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında çevre koruma alanında çalışma programı imzalandı

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AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
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