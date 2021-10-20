Türkçe Seslendirme ile Oynayabileceğiniz Oyunlar

Oyun piyasasına sürülen Türkçe destekli yapımların bir kısmı geliştirici tarafından oyuna ekleniyor, ancak çoğunluğu bağımsız yama yapımcıları tarafından hazırlanıp oyuna entegre ediliyor. Türkçe seslendirmeye sahip video oyunları

Türkçe arayüz ve altyazı eksikliğini bağımsız yama yapımcıları tarafından sağlayabiliyoruz ancak konu Türkçe seslendirmeye geldiğinde piyasada bunun yapımını bulamıyoruz. Bu konuda Türkçe seslendirmeye sahip video oyunlarını derlemek istedik. İşte o oyunlar...

1) Battlefield 1

1. Dünya Savaşını temalı oyun bünyesinde Osmanlı Devleti'ni barındırıyor. Bu sebeple oyunda Türkçe konuşmalar duymak mümkün oluyor, savaş alanında Türkçe naralar duymak oyuna ayrı bir heyecan katıyor diyebiliriz.

Yapımcı firma Electronic Arts, oyuna Türkçe arayüz ve altyazı desteğinin yanında Osmanlı Askerlerinin oyun içi konuşmalarını da Türkçe yapmış, bu konuşmaları içeren bir video;

2) Crysis Serisi

Türk kardeşlerin kurduğu CryTek, beklentiler üzerine oyunlarında kendi dilimize yer veriyor. Crysis serisinde Türkçe arayüz, altyazı ve seslendirme seçeneği yer alıyor.

3) Uncharted Serisi

Naughty Dog tarafından geliştirilen aksiyon oyunu, hikaye anlamında olduça başarılı bir yapım olmasının yanı sıra içerisinde barındırdığı Türkçe dil desteği, biz Türk oyuncularını oldukça sevindirmişti.

Özellikle seslendirmen kadrosunda oldukça başarılı isimlere yer verilmesi kaliteyi üst seviyelere taşıdı. İşte o kadro ve seslendirmeleri;

4) Call of Duty Modern Warfare 3

Aksiyon oyunlarının öncülerinden Call of Duty, bir oyununda Türkçe seslendirme desteğine yer verdi. Ancak bu destek piyasaya sürüldükten sonra yama yapımcıları tarafından oyuna dahil edildi. Oyunun en popüler modlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz.

Bağımsız stüdyo tarafından yapılan seslendirmenin tanıtım videosu;

5) Age of Empires 2

Strateji oyunlarının efsanesi Age of Empires serisindeki Türkçe konuşmaları bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyoruz. Hatta bu yazıyı okurken bile "Tamam", "Yaparım", "Usta" gibi kelimelerin kulağınızda yankılandığını biliyoruz. Çok büyük bir seslendirme içermese de oyunda kendi dilimizden bir şeyler duymak bizi sevindiriyor.

6) InFamous Second Son ve InFamous First Light

Her iki oyunda da özel yeteneklere sahip karakterleri kontrol ettiğimiz, bol aksiyon içeren oyunda Türkçe altyazı ve selendirme seçeneği mevcut.

inFamous First Light'ın türkçe dublajlı çıkış fragmanı

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