İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 2019'da imzaladıkları Türkiye-Macaristan İş Birliği Anlaşması ile belirledikleri "2023 yılı 6 milyar dolar ticari hedefi" için Türk ve Macar gümrük müşavirleri İstanbul'da bir araya geldi.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD), Macaristan Gümrük ve Vergi Hizmet Sağlayıcıları Derneği (VJASZSZ) ve Türkiye-Macaristan Ticaret Odası (TURKCHAM) arasında Macaristan-Türkiye ticaretine katkı sağlamak ve gümrüklerdeki işleyiş süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakat zaptıyla Türkiye-Macaristan dış ticaretinin 6 milyar doları geçmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

İmza törenine Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin, VJASZSZ Başkanı Dr. Janos Berenyi, TURKCHAM Başkanı Suat Karakuş, Macaristan Ticaret Ataşesi Renata Shiraishi, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yalçın Özden, Macaristan ihracatı geliştirme ajansı Hepa'nın başkanı Burak Aktaş katıldı.

Törende konuşan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Macaristan-Türkiye dış ticaretinin son 8 yılda önemli bir ivme kazandığını ifade ederek, "Biz Türk iş adamlarının ülkemizdeki yatırımlarını çok önemsiyoruz. Tarihi dostluğumuzun gücüyle hedeflenen 6 milyar doların üzerine çıkacağımıza inanıyoruz." dedi.

"İki ülke arasındaki ticaret bütün sıkıntılara rağmen büyümeye devam etti"

İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin de Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye-Macaristan dış ticaretinin geçen yıl 2,5 milyar dolar olduğunu belirterek, pandemiye rağmen büyümenin devam ettiğini söyledi.

Keskin, iki ülke arasındaki ticaretin bütün sıkıntılara rağmen büyümeye devam etmesinin altında, tarihi kuvvetli bağ ve dostluğun olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Atatürk, genç Cumhuriyet'in kalkınma hamlelerini yaparken Macar uyruklu birçok uzmanı 1925 yılında Türkiye'ye davet edip onları istihdam etmiştir. Cumhuriyetin ilanının ardından diplomatik ilişkilerini bir an önce tesis etmek isteyen Atatürk, bu amaçla 18 Aralık 1923'te Macaristan'la bir dostluk antlaşması imzalamıştır. Böylesine köklü bir dostluğun gücünü arkamıza alarak bu mutabakat zaptıyla geleceğe ışık olmaktan gurur duymaktayız. Avrupa ve Asya arasında önemli bir köprü vazifesi gören Türkiye ile AB'de müzakerelerinde her zaman yanımızda olan Macaristan ticari birlikteliğini ortak pazarlarda da kullanmalı."

TURKCHAM Başkanı Suat Karakuş ise iki ülke arasında 2019'da imzalanan ticari ve kültürel iş birliği anlaşmasının meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade ederek, "Macaristan'ın hem AB üyesi olması hem de Avrupa'daki jeopolitik gücünü Türk İş insanları kullanmalı. Macaristan'la ticaretimizi arttırmak demek, Avrupa'daki 300 milyon insana ulaşmak demek olacaktır. Bu nedenle 6 milyar dolarlık hedef çok da uzak bir hedef değil." şeklinde konuştu.

VJASZSZ Başkanı Dr. Janos Berenyi, "İki ülke gümrük makamlarının daha da yakın bir ilişki sürdürmesine, ticareti engelleyen konularda birlikte hareket etmesine ve gerçekten yeni bir dünya yaratmasına yardımcı olabiliriz. Bu mutabakat zaptı, Türk mallarının Avrupa'nın tüm kesimlerine hızlı ve sorunsuz akışı için uğraşan, samimi, profesyonel bir iş birliğidir." dedi.

Verilen bilgiye göre, mutabakat zaptıyla Türk ve Macar iş insanları için iki ülke ticaretiyle ilgili ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. Ayrıca, her iki ülkede gümrük ve dış ticaretle ilgili mevzuatta, yönetmelikte, yasalarda yapılan değişiklikler eş zamanlı olarak, iki ülkenin gümrük müşavirleriyle paylaşılacak, gümrük işlemlerinin hızlı ve yasal bir çerçeve içinde daha kolay yapılmasının zemini oluşturulacak.