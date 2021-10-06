Turgutlu Belediye Meclisi 10 maddeyi görüşerek karara bağladı - Haberler
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Turgutlu Belediye Meclisi 10 maddeyi görüşerek karara bağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Turgutlu Belediye Meclisi 10 maddeyi görüşerek karara bağladı

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Çetin Akın'ın başkanlığında gerçekleşti.

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Çetin Akın'ın başkanlığında gerçekleşti. Turgutlu Belediyesi Meclis Salonunda yapılan Ekim Ayı Meclis Toplantısında 10 madde görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Turgutlu Belediye Başkanı Çe-tin Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Başkan Çetin Akın, "Kurtuluş Savaşı boyunca açlığa, yok-luğa ve yoksulluğa rağmen istiklal düşüncesinden bir an bile vazgeçmeyen aziz milletimizin yaşadığı bu zorlu ama gurur dolu süreç, 29 Ekim 1923 tari-hinde Cumhuriyet'in ilanı ile taçlanmıştır. Cumhuriyet'in ilanı, geleceğimizi bir-lik ve beraberlik ruhuyla, bağımsızlık ve özgürlük temelinde güçlü bir biçimde kurmak, aynı zamanda gelecek nesillerimize çağdaş, aydınlık ve umut dolu yarınlar sağlamak adına çok önemli bir adım da olmuştur" dedi.

Başkan Çetin Akın, 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek olan Mevlid Kandili do-layısıyla duygu ve düşüncelerini paylaşarak Mevlid Kandili'nin sağlıklı, mutlu ve huzurlu günlere vesile olmasını, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirme-si temennisinde bulundu. Konuşmasında Dünya Yoksullukla Mücadele Gü-nü'ne de yer veren Başkan Çetin Akın, çalışmaların ve hizmetlerin temelinde Turgutlu'da yoksullukla mücadele etmek, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yan-larında olarak hiçbir vatandaşın yatağa aç girmemesi amacı olduğunu söyle-di.

Başkan Çetin Akın ayrıca Yaşlılar Günü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Dünya Mimarlar Günü, Dünya Hayvanları Koruma Günü, Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin 95. yıl dönümü, Dünya Öğretmenler Günü, Dünya Çocuk Günü, Dünya Kız Çocukları Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 96. yıl dönümü, Ankara Katliamının yıl dönümü, Ahilik Kültür Haftası, Azerbaycan Bağımsızlık Günü, 19 Ekim Muhtarlar Günü, Dünya Gazeteciler Günü, Van ve İzmir depremlerinin yıl dönümü ve Kızılay Haftasına da konuş-masında yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından meclis toplantısında 10 madde görüşülüp karara bağlandı.

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Turgutlu Belediye Meclisi 10 maddeyi görüşerek karara bağladı

Turgutlu Belediye Meclisi 10 maddeyi görüşerek karara bağladı

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