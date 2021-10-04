Tüm birikimini pazar yerinde unuttu yardımına zabıta koştu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde gündelik işlerde çalışarak biriktirdiği parayı, pazaryerinde alışveriş yaparken kaybeden işçinin çantasını Zabıta ekipleri buldu. Zabıta ekipleri, para dolu çantayı eksiksiz bir şekilde sahibine teslim etti.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ikamet eden ve gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlayan 45 yaşındaki İsmail Kılıç, zamanla biriktirdiği parayı bir çantaya koyarak ayakkabı satın almaya gitti. Beğendiği ayakkabı satın almak istediği sırada para dolu çantasını tezgahın üzerinde bıraktı. Tezgahtar, tezgahın üzerinde unutulan çantayı alarak muhafaza etti. Bu sırada zabıta ekipleri, pazaryerinde denetim yaptıkları sırada tezgahtarın tezgahın üzerinde çanta unuttuğunu belirterek, zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri, tutanak karşılığında tezgahtarın yanında çantayı açarak içerisini kontrol etti. Çantanın sahibinin nüfus cüzdanını bulan zabıta ekipleri, kayıp çantanın sahibine ulaştı. Köyde ikamet eden İsmail Kılıç, zabıta ekiplerinden tutanak karşılığında çantasını teslim aldı. Çantanın içerisinden 320 Dolar, 5 bin 400 TL nakit para, 3 adet altın yüzük ve bir miktar bozuk para çıktı. Para dolu çantasının bulunmasından dolayı mutluluk yaşadığını söyleyen İsmail Kılıç, "Ayakkabı alırken cüzdanımı düşürmüşüm. Ben günlük işlerde çalışıyorum, biriktirdiğimiz parayı da cüzdanda saklıyordum. Kaybettiğim paramı bulan Zabıta ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Pazaryerinde denetim yaparken pazarcı arkadaşların bir çanta bularak kendilerine teslim ettiğini anlatan Zabıta Komiseri Yılmaz İnan ve Zabıta Namık Kırışkan, "Sabah saatlerinde pazaryerinde denetim yaparken giyim pazarının girişinde bir tezgahın üzerinde arkadaşlar, bir vatandaşın çantasını tezgahın üzerinde unuttuğunu söylediler ve bize teslim ettiler. Bizde çantayı pazarcı arkadaşlarımızın yanında tutanak karşılığında açtık, baktık içinde İsmail Kılıç isminde bir vatandaşımızın kimliğini bulduk. Kendisini de şahsen tanıyoruz. Telefonla arayıp yanımıza çağırdık, köyde imiş, pazaryerinde ayakkabı alırken cüzdanını orada düşürdüğünü söyledi. Çantanın içerisindeki paraları tek tek sayarak tutanak karşılığında eksiksiz bir şekilde kendisine teslim ettik. Gariban bir vatandaşımız, alın teri ile kazandığını söylediği 320 dolar ile 5 bin 400 lira civarındaki parasını bulup kendisine teslim ettik. Parayı bulup sahibine teslim ettiğimizden dolayı mutlu ve kıvançlıyız" dediler.

Daha öncede buna benzer olaylar yaşadıklarını söyleyen İnan ve Kırışkan, "İlçemize gelen pazar esnaflarımız tezgahları üzerinde unutulan eşyaları genellikle bizlere teslim ederler. Bizde sahibini arar bulur ve kendisine teslim ederiz. Bundan önce de yeni düğün yapan bir kızımızın çantasında bilezikleri ve paraları vardı. O kızımızın çantasındaki ziynet eşyası biraz fazlaydı. Yine böyle pazaryerinde alışveriş yaparken tezgahta unutmuş çantasını ve bizlerde sahibini bulup teslim etmiştik. Buna benzer birkaç defa daha öncesinde olmuştu" diye konuştular. - KASTAMONU