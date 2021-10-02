TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL, ALAPLI'DA BİLİM ŞENLİĞİNİ ZİYARET ETTİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL, ALAPLI'DA BİLİM ŞENLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Alaplı Bilim Şenliği'ni ziyaret ederek, öğrenciler tarafından yapılan projeler hakkında bilgi aldı.

ZONGULDAK (DHA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Alaplı Bilim Şenliği'ni ziyaret ederek, öğrenciler tarafından yapılan projeler hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK-4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Zonguldak Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Alaplı Bilim Şenliği'ni ziyaret etti. Prof. Dr. Mandal, öğrenciler tarafından hazırlanan 58 atölyedeki bilim çalışmalarını ziyaret ederek bilgiler aldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bu tür etkinliklerle bilimin toplumla buluşmasını amaçladıklarını söyledi. Bugünün ve geleceğin sorunlarını çözmek için bilime ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mandal, tüm sorunların çözümünü anca bilimsel temeli bir yaklaşımla çözülebileceğini atölye çalışmalarıyla sunmaya çalıştıklarını söyledi. İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST de gençlerin heyecanlarını görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Prof. Dr. Mandal, şöyle dedi:

"Çocuklarımızın neler yapabileceğini sadece bugün için değil, gelecekte özellikle neler yapabileceklerini teşvik ve katkı anlamında bu şenlikleri düzenliyoruz. Geçmişte bu tür etkinlikler biraz daha okullar içindeydi ama şuan ilçenin meydanında çocuklarımızın atölyelerde neler yaptıklarını, yapabileceklerini halkımız görmektedir. Biz şuna inanıyoruz. Gelecekte ülkemizin teknoloji bağımlılığı olmak yerine, teknolojiyi geliştiren, üreten, bunu yaparken de doğaya saygılı olan, tasarımı kendisi yapan değerlerine yine o almış olduğu birikimle katkıda bulunan, özgün sonuçlar üreten bugünün ve geleceğin sorunlarına çaresiz değil, 'ben varım' diyen gençlerimizi görmek istiyoruz."

TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL, ALAPLI'DA BİLİM ŞENLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL, ALAPLI'DA BİLİM ŞENLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL, ALAPLI'DA BİLİM ŞENLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL, ALAPLI'DA BİLİM ŞENLİĞİNİ ZİYARET ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Valilik 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı

Valilik "kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu" iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Engin Altay Mustafa Şentop Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Özge Özder Gülben Ergen
Spor Mehmet Topal Alex Teixeira Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TÜBİTAK BAŞKANI MANDAL, ALAPLI'DA BİLİM ŞENLİĞİNİ ZİYARET ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 15:47:56. #1.12#