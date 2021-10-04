Trakya Üniversitesi'nin yeni doktor adaylarına 'aşı' çağrısı

TRAKYA Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan 286 öğrenci, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, girişimcilik ve araştırma yönlerini geliştirme tavsiyesinde bulunduğu yeni doktor adaylarına, aşı olmaları konusunda da çağrıda bulunarak, "Lütfen aşılarınızı eksikse tamamlayın, olmamışsanız olun. Çünkü biz üniversite olarak yüz yüze eğitimi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2003 yılından bu yana devam eden 'Beyaz Önlük' geleneği 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başlangıcında da sürdü. Fakülteyi kazanan 286 öğrenci için 75'nci Yıl Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törende TÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Muzaffer Demir, öğretim üyeleri ve aileler de hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmaıyla başlayan törende, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli Çalgılar Topluluğu da mini bir konser verdi.