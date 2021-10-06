TSSF'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ CMAS 5. SERBEST DALIŞ OUTDOOR DÜNYA ŞAMPİYONASI KAŞ'TA TÖRENLE BAŞLADI Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nun ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası bugün yapılan açılış töreni ile Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı. TSSF tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde 4-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın açılışı kortej yürüyüşüyle başladı. 29 ülkeden 95 sporcunun şampiyonluk ve madalya için yarışacağı Dünya Şampiyonası'nın açılışı Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan kortej yürüyüşüyle başladı. 29 ülkenin sporcuları bayraklarıyla katıldığı korteje Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, CMAS Başkanı Anna Arzhanova da eşlik etti. Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda şampiyonanın açılış konuşmasını CMAS Başkanı Anna Arzhanova yaptı. Arzhanova, "Pandeminin ardından uluslararası bir yarışma için tekrar Türkiye'de ve Kaş'ta olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeni rekorların kırılacağını ümit ettiğimiz Dünya Şampiyonası'nı açıyorum" dedi. TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu olarak Kaş ilçemizin de desteğiyle dünya şampiyonluğuna bir kez daha ev sahipliği yapmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kaş Başka Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nda 5 gün önce kırılan 2 dünya rekorunun, dünya şampiyonluğu organizasyonumuzda yeni rekorlar dalgasına dönüşmesini temenni eder, yarışmalara katılan 29 ülkenin 95 sporcusuna ve teknik heyetlerine, görevli hakemlere federasyonumuz ve Türk sualtı topluluğu ailesi adına başarılar dilerim. Her dalışınızda cesaret, motivasyon ve sağlık sizinle olsun. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz bu uluslararası organizasyonlarda Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere, Antalya Valiliği ve Belediyesi'ne, Kaş Kaymakamlığı ve Belediyesi'ne, Gençlik Spor İl ve İlçe müdürlüklerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, UMKE personeline ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş törende yaptığı konuşmada, Dünya Şampiyonluğu organizasyonunun Kaş'ta yapılmasından son derece mutlu olduklarını belirterek, yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar diledi. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da yaptığı konuşmada, "29 ülkenin 95 sporcusunu ve teknik heyetlerini Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'muzun organizasyonuyla ilçemizde en iyi şekilde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. CMAS-TSSF 4. "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nda kırılan dünya rekorlarının heyecanını henüz yaşıyorken dünya şampiyonasının atmosferini hissetmek gerçekten ülkemiz ve Türk sporu adına gurur verici. Kaş ilçemizi dünyaya tanıtan bu uluslararası organizasyonlar için ülkemizi tercih eden CMAS Başkanı Anna Arzhanova'ya ve yarışmaları gerçekleştiren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen'e teşekkür ediyorum. 5 gün boyunca dünya sualtı sporları dünyasının gözü kulağı Kaş'ta olacak. Onlara dünyanın en prestijli serbest dalış organizasyonundan en unutulmaz kareleri sunmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz. Şampiyonaya katılan tüm ülke sporcularına, teknik heyetine başarılar diliyorum" diye konuştu. 29 ÜLKEDEN 95 SPORCU YARIŞACAK İlk dalışların 5 Ekim'de yapılacağı dünya şampiyonasında Türkiye ile birlikte 4 kıtadan 29 ülke; Avusturya, Danimarka, Slovakya, İsviçre, Ukrayna, Umman, Tunus, Güney Afrika, İsveç, Rusya, Belarus, ABD, Güney Kore, Almanya, Slovenya, Azerbaycan, Kuveyt, Fransa, Lübnan, Çekya, İtalya, İspanya, Şili, Yunanistan, Macaristan, Kolombiya, Hırvatistan ve Hollanda milli takımlarının toplam 95 sporcusu sabit ağırlık paletli (CWT), sabit ağırlık çift palet (CWT-BF), sabit ağırlık paletsiz (CNF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplinlerinde şampiyonluk ve madalyaya uzanmak için nefesini tutacak. DÜNYA REKORTMENLERİ KAŞ'TA Rusya'dan Alexey Molchanov, Slovenya'dan Alenka Artnik, İtalya'dan Alessia Zecchini gibi dünyanın en iyi sporcularının katılacağı CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda Cenk Devrim Ulusoy'un antrenörlüğündeki 7 kişilik Serbest Dalış Milli Takımı'mız ülkemizi temsil edecek. Serbest Dalış Türk Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor: Şahika Ercümen, Yaren Türk, Birgül Erken, Rüstem Derin, Görkem Gedik ve Serkan Toprak. Şampiyonluk mücadeleleri Youtube'daki TSSF sayfasından tüm dünyaya canlı olarak yayınlanacak.

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