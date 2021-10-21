Trendyol iletişim numarası nedir? Trendyol müşteri hizmetleri numarası kaç, direkt operatöre bağlanma! Trendyol iletişim bilgileri, tel cep no!

Trendyol, ana merkezi Türkiye'de İstanbul'da bulunan bir e-ticaret platformudur. 2010 yılında kurulmuştur. Trendyol'dan alışveriş yapan müşteriler bir sorun olduğunda Trendyol Müşteri temsilcisini aramak isterler. Peki, Trendyol iletişim numarası nedir? Trendyol müşteri hizmetleri numarası kaç, direkt operatöre bağlanma! Trendyol iletişim bilgileri, iletişim tel cep no nedir? Trendyol müşteri hizmetlerini aramak ücretli mi ücretsiz mi? Trendyol iletişim bilgileri ve detayları haberimizde...

TRENDYOL NE ZAMAN KURULDU?

Trendyol 2010 yılında kurulan bir E-Ticaret platformudur. Günümüzde Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden birisidir. Güncel Alexa verilerine göre trendyol Türkiye'de en çok ziyaret edilen 3. web sitedir.

TRENDYOL'UN SAHİBİ KİMDİR? KURUCUSU KİM?

Trendyol'un kurucusu ve sahibi Demet Mutlu'dur. Demet Mutlu 2010 yılında Harvard eğitimini yarıda bırakarak Trendyol'u kurmuştur.

TRENDYOL İLETİŞİM NUMARASI KAÇTIR?

Trendyol çağrı merkezi numarası : 0 212 331 0 200

Trendyol müşteri hizmetleri numarası : 0 212 331 0 200

Trendyol müşteri hizmetleri numarası "0 212 331 0 200" şeklindedir. Bu numarayı arayarak Trendyol müşteri temsilcisine, müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Trendyol müşteri hizmetleri hafta içi ve hafta sonu tüm günler saat 08:30-24:00 aralığında hizmet vermektedir. Kısacası Trendyol müşteri hizmetleri, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri tüm gün sabah saat 08:30'dan gece saat 24:00 'a kadar hizmet vermektedir.

TRENDYOL MÜŞTERİ HİZMETLERİNE DİREKT BAĞLANMA NASIL YAPILIR?

Trendyol müşteri hizmetlerine direkt olarak bağlanmak isteyen müşteriler bunun yöntemi nedir araştırıyor. Sizler için kısa bir araştırma yaptık. Trendyol müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için öncelikle 0 212 331 0 200 bu numarayı arıyoruz. Ardından telesekreter devreye girdikten sonra sırasıyla 4 ve 7 tuşlarına basıyoruz. Böylelikle doğrudan direkt olarak Trendyol müşteri temsilcisine bağlanmış oluruz.

TRENDYOL İLETİŞİM BİLGİLERİ VE DETAYLARI

Trendyol çağrı merkezine 0 212 331 0 200 numarasından ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak Trendyol web sitesi üzerinden canlı yardım desteği de alabilirsiniz. Ek olarak Trendyol ana merkezi İstanbul'da yer almaktadır. Trendyol merkezi adresi "DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi (Spine Plaza) No:243 İç Kapı No:19 Sarıyer/İstanbul" şeklindedir.

Trendyol Tel: 0 212 331 0 200

Trendyol Fax: 0 212 332 18 93

Trendyol Adres : DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi (Spine Plaza) No:243 İç Kapı No:19 Sarıyer/İstanbul

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