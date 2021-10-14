Trakya'da üniversite öğrencilerinden Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'da üniversite öğrencilerinden Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Trakya'da üniversite öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altına düşmesi nedeniyle aşı çağrısında bulundu.

EDİRNE (AA) - Trakya'da üniversite öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altına düşmesi nedeniyle aşı çağrısında bulundu.

Edirne'de üniversite öğrencileri Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek verdi.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi Melih Aygün, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının aşı hakkında yeterli bilgilendirmeleri yaptığını söyledi.

Kovid–19 tedbirlerine daha çok riayet edilmesi gerektiğini belirten Aygün, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını elimizden geldiğince en iyi şekilde uygulamalıyız. Herkes aşısını olmalı. Aşı bizi salgından koruyacak. Ben de aşımı oldum. Çevremde kayıplar yaşayanlar oldu. O yüzden sevdiklerimizi ve ailemizi korumak için bütün önlemleri almamız gerekiyor." dedi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Barış Balıkçı da "aşı çağrısı"nda bulunarak, "Arkadaşlar, 2 doz aşımı oldum ama henüz daha virüs bitmedi. Lütfen bilinçli şekilde derslerimize girip çıkarken maskemizi takalım, hijyene dikkat edip aşımızı olalım ve virüsü böyle bitirelim." diye konuştu.

– Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Ebru Güler, herkesin kendisi ve sevdiklerinin sağlığı için aşı olması gerektiğini vurgulayarak, "Ben iki doz aşımı oldum. Aşı olmayan diğer öğrenci arkadaşlarımızın da toplum sağlığı için aşı olmasını bekliyoruz. Salgınla mücadele de en büyük silahımız aşılardır." ifadesini kullandı.

Öğrenci Ömer Can Güven de hiç düşünmeden iki doz aşısını olduğunu, bunun yanı sıra diğer tedbirleri de aldığını dile getirdi.

Kırklareli Üniversitesi (KÜ) öğrencileri de herkesi aşı olmaya çağırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, "Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı, 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Trakya'da üniversite öğrencilerinden Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek

Trakya'da üniversite öğrencilerinden Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek

Trakya'da üniversite öğrencilerinden Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek

Trakya'da üniversite öğrencilerinden Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek
AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

 Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı

Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı

 Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Işıl Sergen Nihal Yalçın Mustafa Keser Tamer Karadağlı
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz Fernando Alonso Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trakya'da üniversite öğrencilerinden Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 10:50:20. #1.13#