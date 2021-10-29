TRAKYA'DA CUMHURİYET COŞKUSU; TEKİRDAĞ'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNU SERGİLEDİLER

TEKİRDAĞ (DHA) - TRAKYA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenlerle coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunu sergilemesi büyük ilgi gördü

Edirne'deki törenler, Vali Ekrem Canalp'ın makamında kutlamaları kabul etmesiyle başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Recep Gürkan üstü açık araçla Talatpaşa Caddesi'nde kurulan tören alanında vatandaşın bayramını kutladı. Vali Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, bağımsızlığın sembolü cumhuriyeti Türk milletine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükran duyduklarını söyledi. İlelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kolay kurulmadığını belirten Vali Canalp, "Bu uğurda sayısız can feda edildi, sayısız vatan evladımız gazi oldu, şehit oldu. Onlar mevzubahis vatan olunca, içinde bulundukları vaziyetin ahval ve şeraitini asla düşünmediler. İnançlarını, azimlerini ve birlikteliklerini hiçbir zaman kaybetmediler ve nihayetinde dünyanın en büyük ordularını yerle bir ettiler. İmkansızlıklar içerisinde, vatandaşı olmaktan onur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan ettiler ve bu devleti bizlere miras bıraktılar. Bugün, 780 bin metrekarelik vatan toprağında eğer biz hür ve bağımsız yaşayabiliyorsak, alnımız açık, başımız dik, gururla yürüyebiliyorsak ve eğer bugün mazlum milletlerin sesi olabiliyorsak, bu cumhuriyeti kuran insanlar sayesindedir. Bizler, birlikte oldukça, bu ruhu taşımaya devam ettikçe, yenemeyeceğimiz düşman, aşamayacağımız hiçbir engelimiz yoktur" dedi.

Konuşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Ekrem Canalp ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından verildi. Halk oyunları gösterilerinin ardından tören askeri birliklerin resmi geçit töreniyle tamamlandı.

Tören sırasında vatandaşların arasında hamile olduğu öğrenilen genç bir kadın ise baygınlık geçirdi. 112 Acil Sağlık ekipleri kadını ilk müdahalenin ardından tedavisi için hastaneye kaldırdı.

KEŞAN'DA DA COŞKUYLA KUTLANDI

Edirne'nin Keşan ilçesindeki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'na yapıldı. Törene, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tören, protokolün törene katılanların ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili yapılan şiir yarışmasında dereceye giren Yekta Baydar Ortaokulu öğrencisi Nukhet Bayrak Huni, şirini okudu. Keşan Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından öğrenci ve askerlerin geçit töreni yapıldı.

TEKİRDAĞ'DA TEMSİLİ KURTULUŞ CANLANDIRILDI

Tekirdağ'daki kutlamalar sahildeki orduevi önünde Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez'in katılımıyla yapıldı. Vali Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşmanın ardından geçit töreni yapılırken, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterileri yapıldı. Törende Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesi öğrencilerinin temsili düşman işgalinden kurtuluşunu sergilemesi protokol üyeleri ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Geçit töreninde askeri araçlar ve polis araçları da tek tek tanıtıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Kaymakam Cafer Sarılı, 5'nci Kolordu ve Garnizon Komutan Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un kaymakamlık makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Tebriklerin ardından Atatürk Meydanı'ndaki kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kırklareli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Özgürlük ve Demokrasi Meydanında yapıldı. Vali Osman Bilgin'in konuşmasının ardından kutlamalar öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunu gösterileriyle devam etti. Kutlama resmi geçit töreninin ardından son buldu.