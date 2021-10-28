KIRKLARELİ - Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Kırklareli'nde, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Osman Bilgin, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, protokol üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı.

Törende, Vali Bilgin, Tugay Komutanı Savran ve Belediye Başkanı Kesimoğlu anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.