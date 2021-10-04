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Son dakika haber! Trafik kazasında ölen Bartın Belediye Başkan Yardımcısı için tören düzenlendi

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bartın'da midibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in cenazesi, gerçekleştirilen törenin ardından toprağa verildi.

ANKARA (AA) - Bartın'da midibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in cenazesi, gerçekleştirilen törenin ardından toprağa verildi.

Kömeç'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Bartın Devlet Hastanesinden alınarak belediye binası önündeki tören alanına getirildi. Burada Kömeç için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Ayakta durmakta güçlük çeken Kömeç'in eşi Zehra Kömeç'i, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Evli ve 3 çocuk babası Kömeç'in cenazesi, kılınan namazın ardından Cöcü köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Kömeç'in yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, Bartın Valisi Sinan Güner, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haber al, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ile belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Akın'dan taziye mesajı

Öte yandan, kazada yaralanan ve Bartın Devlet Hastanesinde tedavisi süren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Akın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz Belediye Başkan Yardımcımız değerli kardeşim Ahmet Kömeç için belediye binamız önünde cenaze töreni düzenlendi. Değerli dostumu, mesai arkadaşımı ve her şeyden önce kardeşimi ebediyete uğurladık. Başta ailesine, akrabalarına, mesai arkadaşlarına, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyor ve sabır temenni ediyorum. Değerli kardeşim Kömeç'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Bartın-Ankara kara yolunda MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüs, Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve il başkanlığında görevli Murat Sevilmiş hayatını kaybetmiş, aralarında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da yer aldığı 19 kişi yaralanmıştı.

Son dakika haber! Trafik kazasında ölen Bartın Belediye Başkan Yardımcısı için tören düzenlendi

Son dakika haber! Trafik kazasında ölen Bartın Belediye Başkan Yardımcısı için tören düzenlendi

Son dakika haber! Trafik kazasında ölen Bartın Belediye Başkan Yardımcısı için tören düzenlendi

Son dakika haber! Trafik kazasında ölen Bartın Belediye Başkan Yardımcısı için tören düzenlendi

Son dakika haber! Trafik kazasında ölen Bartın Belediye Başkan Yardımcısı için tören düzenlendi
AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
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