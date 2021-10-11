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Tokat'ta 1. Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi başladı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta 1. Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) işbirliği ile düzenlenen 1. Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi başladı.

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) işbirliği ile düzenlenen 1. Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi başladı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Ekim'e kadar sürecek 1. Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi açılış programı, Taşlıçiftlik Yerleşkesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Nermin Gürhan, yaptığı konuşmada, şiddetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ettiğini, şiddetin çeşitlerinin de arttığını, şiddetle mücadele etmek için şiddeti çok unsura bölmek yerine daha dar kapsamda ele almak gerektiğini vurguladı.

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Başkanı İsmail Akgün ise "Şiddeti önleme konusuna çok önem veriyoruz. Kongre boyunca çok değerli çalışmalar yapılacak. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan dolayı memnunuz." ifadesinde bulundu.

TOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Demirtürk ise şunları kaydetti:

"Şiddetin bir terbiye mekanizması veya çatışma çözme yöntemi olmadığını, sadece bir öfke kontrolü başarısızlığı, irade zayıflığı veya bir cinnet hali olarak da ele alınmaması gerekiyor. Şiddet, bazen son derece bilinçli, kontrollü, planlı ve sistematik bir şekilde uygulanıyor. Sorunların tespiti ve çözümleri için atılması gereken adımların belirlenmesi gerekiyor. Düzenlenen kongre ile akademisyenlerin, öğrencilerin, kanaat önderlerinin faydalanabileceği veri ve istatistiklerin ortaya konulması hedefleniyor."

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç da kongrede oldukça kapsamlı konuların tartışılacağını aktardı.

Açılışa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe, Eski Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, protokol üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Üç gün sürecek kongrede, "mobbing (yıldırma), sağlıkta şiddet, şiddetin hukuksal ve etik boyutu, şiddetin toplumsal boyutu (kadın, çocuk, yaşlı, hayvan, doğa ve medya), beslenme ve şiddet, eğitim ve şiddet, savaş ve şiddet" gibi konular ele alınacak.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tokat'ta 1. Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi başladı - Haberler
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