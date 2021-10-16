TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Pandeminin üstesinden Türk özel sektörü olarak geleceğiz

YALOVA (DHA) - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu zamana kadar yaşadığımız pek çok sıkıntılı süreci nasıl aştıysak pandemin de üstesinden Türk özel sektörü olarak geleceğiz" dedi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın (YTSO) yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine katılan TOBB Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu protokol üyeleriyle açılış kurdelesini kesti. Törene Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk da katıldı. Hizmet binasını gezen Hisarcıklıoğlu, konferans salonunda düzenlenen programda katıldı. Hisarcıklıoğlu, YTSO'nun Londra, Paris ve Berlin'deki odalarla aynı kalitede hizmet sunduğunu kaydetti. Yalova'nın geleceğinin parlak ve avantajlı olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, sağlık turizmi açısından da potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Sağlık turizmi için gelen turistlerin 10 kat daha fazla harcama yaptığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Yalova'nın bu konudaki avantajını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra programda YTSO'ya katkı sunan firmalara teşekkür plaketi verildi. YTSO Başkanı Tahsin Becan ve Oda Meclis Başkanı Muğlim Bağatar da TOBB Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu'na hediye takdim etti.