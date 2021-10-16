TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

YALOVA (İHA) - YALOVA (İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) hizmet binası açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu, "Bu zamana kadar yaşadığımız pek çok sıkıntılı süreci nasıl aştıysak pandemin üstesinden Türk özel sektörü olarak geleceğiz" dedi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın (YTSO) yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. TOBB Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu açılış kurdelesini Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, YTSO Başkanı Tahsin Becan, Oda Meclis Başkanı Muğlim Bağatar ile siyasi parti temsilcileri birlikte kesti.

Hisarcıklıoğlu, akredite bir oda olan YTSO'nun 5 yıldızlı hizmet verdiğini ve YTSO'nun Londra, Paris ve Berlin'deki odalarla aynı kalitede hizmet sunduğunu anlattı. Hisarcıklıoğlu, sağlık turizmi için gelen turistlerin 10 kat daha fazla harcama yaptığını ve Yalova'nın bu potansiyeli değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Özel sektörün pandemi döneminden büyük bir şekilde etkilendiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "100 sene önce dünyada var olan bir salgından sonra dünyanın karşılaştığı bir dönem ama en iyi şekilde adapte olabilmek için bütün, sadece Yalova Ticaret odasını söylemiyorum size, 365 oda borsa başkanların video konferanslar whatshap gruplarıyla sizlerin bütün dertlerini birebir günlük anlık aktarıyorlardı. Ben de o gece bizzat bakanlarımızın gece 10'da 11'de 12'de 2'de hatta 3'te konuştuğum bakan vardı, bizzat aktardım. Bunların büyük bir kısmı hızla acil olarak çözümüne kavuştu. Onlara da teşekkür ediyorum. Sizlerin görevi iletmek, bizim görevimiz zaten kanunlarda, yasalarda ileteceğiz, ilettiğimizi de çözüm merkezi hükümet. Yerelde yerel idareciler Türkiye genelinde de Ankara. Ama sıkıntılarımız var mı var şuan da var. Değerli kardeşlerim bir kere bizim kültürümüzde ve girişimci ruhunda umutsuzluk olmaz. Biz hiçbir zaman umutsuz olamayız. Umutsuz olsak ertesi sabah dükkanımızın kapısını açamayız. Bu zamana kadar yaşadığımız pek çok sıkıntılı süreci nasıl aştıysak pandemin de üstesinden Türk özel sektörü olarak geleceğiz" diye konuştu.

Daha sonra program YTSO'ya katkı sunan firmalara teşekkür plaketi verildi. Yalova Group Yönetim Kurulu Başkanı Orbay Tuna, Terma City Otel adına Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas ve Yalova Makine İhtisas OSB Bölge Müdürü Musa Turan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye plaket takdim edildi.

YTSO Başkanı Tahsin Becan ve Oda Meclis Başkanı Muğlim Bağatar da TOBB Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu'na hediye takdim etti. - YALOVA